El hotel no es bienvenido

La Asociación de Vecinos Cádiz Centro acogió ayer un debate acerca del hotel que la cadena Barceló prevé construir en la estación de Adif. Participaron el concejal de Urbanismo, Martín Vila; el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Alberto Ramos Santana; el escritor y exconcejal del Ayuntamiento, Rafael Garofano; el arquitecto experto en Patrimonio Histórico y Cultural, José María Esteban, y el presidente de la la Asociación para la Difusión y la Investigación del Patrimonio Cultural de la Provincia de Cádiz (ADIP), Moisés Camacho. El periodista Fernando Santiago fue el encargado de moderar las intervenciones.

Decimos debate porque era como se anunciaba el evento, aunque la realidad es que no lo hubo porque de los cinco invitados cuatro estaban en contra de la edificación del hotel tal y como lo recoge el PGOU y uno, Martín Vila, explicaba que el equipo de gobierno no podía pronunciarse hasta no conocer de primera mano el proyecto. Y es que la queja principal del edil es que "en esta legislatura los planes que supuestamente se van a ejecutar en la ciudad llegan antes a los medios de comunicación que al propio equipo de gobierno". No obstante, aclaró que "no vamos a favorecer ningún proyecto que atente contra el patrimonio, pero ahora mismo no podemos valorarlo porque no ha llegado a nuestras manos".

Los invitados destacaron que la altura de la infraestructura cambiará el paisaje

Alberto Ramos destacó que en Cádiz es frecuente que se genere "un falso debate entre desarrollo económico y conservación del patrimonio, como si los que defendemos lo segundo no estuviéramos a favor de crear riqueza. Lo que tenemos que entender es que proteger el patrimonio es una forma de desarrollo económico". Por ello considera que esta infraestructura hotelera no es la adecuada, ya que su altura "tendrá un impacto visual muy importante sobre el muelle y la muralla".

En la misma línea se expresó Moisés Camacho, quien sostuvo que desde su asociación defienden que "el patrimonio es una oportunidad para el desarrollo", por lo que se centró en la necesidad de "poner en valor las murallas y las contraminas". Para él, es una incongruencia que "se construya un hotel para atraer turismo y a la vez destruyamos el patrimonio que esos turistas vienen a conocer". Además, alertó sobre la falta grave que supone construir a menos de 50 metros de un BIC como las murallas y la "inmoralidad" que supone no preservarlo.

Rafael Garófano exigió a Martín Vila "mayor actitud política" para sostener que durante su mandato "esto no va a pasar. Acogiéndose a las ordenanzas hay que evitar barbaridades", alegó.

Por su parte, José María Esteban puso el foco en la importancia de "repensar la ciudad" y "escuchar al ciudadano", que según el arquitecto, "aún no conoce en qué va a consistir este plan". Lo que tiene claro es que "el impacto visual será fuerte sobre la muralla, el muelle y el entorno".