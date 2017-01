El hospital pide perdón por las imágenes del estado de la mesa de quirófano

Tras la difusión de varias fotos de la mesa del quirófano más importante de Cirugía General del Hospital Puerta del Mar -en las que podían verse el forro de piel gastado y roto, dejando al descubierto en multitud de zonas el material esponjoso del interior-, y la denuncia por parte de las secciones sindicales de Autonomía Obrera (AO) y CGT del centro sobre el "lamentable" estado en el que se encuentra dicha mesa, que calificaron como "espeluznante y totalmente impropio de cualquier centro sanitario público", la Dirección Gerencia del hospital gaditano quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a sus usuarios y pacientes.

"Pese a los desperfectos que se pueden observar en dicho equipamiento, estos no influyen en absoluto en el correcto funcionamiento del mismo, en la calidad asistencial y mucho menos en la seguridad de los pacientes", aseguraban los responsables del centro en un comunicado de prensa, en el que explicaban que el aspecto de esta mesa responde, "además de a su uso, a una serie de prácticas sobre la misma que suponen un desgaste". No obstante, desde el hospital pidieron disculpas "a aquellos de sus usuarios que se hayan sentido alarmados o molestos con estas imágenes", pero no por el estado de deterioro de la mesa, objeto de la denuncia de los sindicatos.

Achacan el mal estado a su uso y a una serie de prácticas "que suponen un desgaste"

Asimismo, el hospital informó de que está inmerso en un proceso de renovación, que incluye nuevo equipamiento como lámparas y mesas de sus áreas de Cirugía, que ha supuesto la reciente inversión de 150.000 euros en Cirugía Bariátrica, así como la próxima apertura de cuatro quirófanos sometidos a una obra de remodelación. Los responsables detallaban que en los últimos años, el centro ha invertido en torno a dos millones de euros en su área quirúrgica, en la cual se realizan cerca de 100.000 intervenciones de media anual.

Los sindicatos AO y CGT recordaron también las denuncias realizadas en anteriores ocasiones sobre presuntas anomalías funcionales en la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Aparato Digestivo. Estas coincidían con los resultados de un informe elaborado por médicos del centro, que recogía una frecuencia de complicaciones postoperatorias en los pacientes de Cirugía General muy superior a la aceptable para la actividad quirúrgica que se desarrolla en un hospital como el de Cádiz; además de supuesta falsedad documental, ya que el estudio dejaba al descubierto que los datos oficiales no reflejaban la realidad que ellos se habían encontrado.

Ante esto, la Dirección Gerencia del hospital rechazó "el acoso sistemático e interesado al que se está sometiendo al servicio de Cirugía General", al tiempo que reiteró su "solidaridad y apoyo" a los profesionales.