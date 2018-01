El grupo de Ciudadanos se queda sin asesor

El punto de arranque del actual mandato municipal aún tenía, dos años y medio después, un fleco pendiente. En el denominado pleno de organización del 23 de julio de 2015, en el que se acordó el funcionamiento de este mandato (en cuanto a usos de locales, salarios de los concejales o asesores de la Corporación, entre otros muchos aspectos), quedó patente la contrariedad del grupo municipal de Ciudadanos, que reclamaba contar con un asesor de comunicación además del auxiliar administrativo, como ocurría con otros grupos. Este planteamiento fue rechazado por el pleno, anunciando ya entonces el portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, que reclamaría en los juzgados lo que se le había negado en el Salón de Plenos.

Ahora, dos años y medio después, esos juzgados han venido a darle la razón al Ayuntamiento, desestimando ese recurso que interpuso Ciudadanos.

En la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Cádiz, a la que ha tenido acceso este periódico, se indica que Ciudadanos dispone de "la infraestructura mínima de medios materiales y personales para el adecuado desempeño de sus funciones", que es lo que determina el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. "Es razonable entender que los miembros que componen dicho grupo municipal cuentan con los conocimientos necesarios para el correcto desempeño de sus cargos públicos y habiéndosele asignado a dicho grupo municipal un auxiliar administrativo para asistirles en sus funciones, entendiéndose que la figura del asesor no forma parte de la referida infraestructura mínima de medios personales toda vez que se trata de una figura a cuya intervención se recurre en supuestos puntuales que precisan de unos conocimientos específicos que dicho asesor posee", dice la sentencia, que añade que la no asignación de este asesor "no ha sido arbitraria ni discriminatoria".

Ciudadanos, que ha sido condenado a costas, dispone ahora de posibilidad de recurso.