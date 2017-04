El gobierno municipal pedirá la retirada de la reprobación de Bauza

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz mostró ayer, a través de una nota de prensa, su satisfacción por el archivo por parte de la Fiscalía de las denuncias contra el ex concejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza por parte de cinco trabajadores de la empresa de limpieza y recogida de basuras. El archivo de la denuncia, avanzado en su edición de ayer por este periódico tras tener acceso al escrito de la Fiscalía, hará que el equipo de gobierno solicite la retirada de la reprobación a la persona del ex edil gaditano.

Y es que fue este caso el que hizo que PSOE y Ciudadanos lograran, con los votos a favor del PP, su reprobación en el Pleno, algo que motivó posteriormente su dimisión como edil. Ahora, difundida la noticia de que no se abre causa penal contra Bauza, los responsables municipales insisten en su nota: "Nunca dudamos de la honestidad de nuestro compañeros, pero los intereses personales y partidistas de estos partidos y sus concejales propiciaron una torticera maniobra que se convirtió prácticamente en un linchamiento político público de Bauza que le llevó a dimitir. Una vez que la Fiscalía archiva el caso al no observar elementos penales llevaremos al próximo pleno una propuesta para retirar la reprobación del ex concejal", indican desde el equipo de gobierno.

"González Bauza dimitió para que el caso no se utilizara como arma arrojadiza"

La nota municipal resalta que conocieron la noticia a través de este periódico - "ya que ni el propio Bauza ni el Ayuntamiento han sido notificados aún"-. De hecho, el ex concejal de Por Cádiz Sí se Puede mostraba el viernes a este periódico su satisfacción por el archivo y anunciaba que emitirá un comunicado la próxima semana tras consultar con su abogado.

La denuncia fue presentada por cinco trabajadores de Sufi Cointer por presuntas irregularidades prolongadas en el tiempo y que incluirían mobbing a operarios, falsedad documental o enchufismo.

Pero la Fiscalía, tras tomar declaración a los cinco denunciantes y estudiar la documentación aportada (incluida las grabaciones con conversaciones con González Bauza), "no aprecia la concurrencia de indicios de hechos penalmente relevantes que justifiquen el ejercicio de la acción penal".

El equipo de gobierno "celebra "este archivo porque "siempre confiamos en la honestidad e inocencia de González Bauza, que pese a estar convencido de la misma, dimitió para evitar que mientras avanzaba el proceso hasta el archivo que esperaba y se ha producido ahora el caso fuera utilizado como arma arrojadiza por parte de la oposición para tratar de dañar la imagen del proyecto que llevamos adelante al frente del Ayuntamiento de Cádiz".

Así, continúa la nota del equipo de gobierno municipal, "la dimisión de nuestro compañero le destaca y diferencia respecto a las actuaciones de personas que sí están acusados de corrupción o cercanas ellas, cuyos ejemplos llenan estos días los medios de comunicación".

Una vez archivado el caso por la Fiscalía, el equipo de gobierno llevará al próximo pleno ordinario una propuesta para retirar la reprobación a González Bauza, "para restituir el daño causado a su imagen por un caso que ahora el fiscal confirma que no era tal y no había irregularidades ni ilegalidades en su actuación".

Cabe recordar que uno de los puntos de la denuncia se refería a incumplimientos de tiempo y forma de los contratos, manipulación de los partes de trabajo entre la empresa y los inspectores municipales, algunos de los cuales, según los trabajadores, "obtienen como beneficio contratos para sus familiares".

Pero la Fiscalía mantiene en su escrito que "aún cuando dichas irregularidades e incumplimientos pudieran considerarse acreditadas, la suma de todos ellos no da necesariamente lugar a un delito. Y de ello parecen ser conscientes los propios denunciantes".

Tampoco encontró la Fiscalía indicios delictivos en la actuación de los inspectores "y sí, probablemente, un defectuoso control respecto de las condiciones de prestación del servicio. Ni tampoco halló indicios suficientes para abrir una investigación en las grabaciones aportadas por los trabajadores.