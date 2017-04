El gerente asegura que no hay datos preocupantes sobre Cirugía

Los resultados de la auditoría realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Puerta del Mar no reflejan "datos especialmente negativos o preocupantes" sobre este servicio, según aseguró ayer el director gerente del centro, Fernando Forja.

Esta auditoría la han realizado inspectores médicos de la Delegación Territorial de Salud de Cádiz, tras aprobarse una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz al hacer público este periódico un estudio de profesionales de la Unidad de Anestesia y Reanimación del propio hospital gaditano que revelaba graves irregularidades en la UGC de Cirugía General desde la llegada de su actual director, José Luis Fernández Serrano.

En una conversación con este periódico, Fernando Forja analizó ayer la auditoría, comentando los aspectos que a él le parecieron más interesantes y destacando que la mayoría de los resultados se encuentran "dentro de la normalidad". "Es verdad que se han identificado áreas de mejora, pero en cualquier caso, no hay ningún dato que sea especialmente negativo, nada preocupante y nada que justifique una alarma social", dijo, lanzando así un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, que "pueden confiar en su Servicio de Cirugía General del Hospital Puerta del Mar".

El gerente del hospital explicó que en la auditoría se han revisado 896 historias clínicas, correspondientes a los años 2014 y 2015, que incluyen todas las cirugías que han requerido ingreso en esos dos años en la Unidad (equivaldría a menos de tres intervenciones cada tres días, de promedio).

Entre los datos que aporta este informe, Forja destacó la tasa de reingresos en los 30 días siguientes al alta hospitalaria, que se situó en el 2,4% en 2014 y en el 3% de los casos en el año 2015, estando la media de los hospitales andaluces de la misma categoría que el de Cádiz en el 4,92% en esos dos años. Respecto a la tasa de infecciones nosocomiales, en 2014 fue del 3,5% y en 2015 del 3,4%, mientras que la media andaluza se situó en el 5,3%. Las complicaciones relacionadas con la atención médica estuvieron en esta Unidad del Puerta del Mar en el 5,7% en el año 2014, aumentando al 5,9% al año siguiente, siendo la media andaluza de esos dos años del 7,2%.

En cuanto a dehiscencia de anastomosis (separación de la unión quirúrgica de dos partes del aparato digestivo) en cirugías de colon y recto, fue de un 6,4% en 2014 y de un 8,6% en 2015. En este caso, la auditoría no aporta la media de los hospitales andaluces, sino que cita bibliografía al respecto que recomienda que la tasa de dehiscencia de anastomosis debe estar entre el 2 y el 9%, por lo que el Puerta del Mar estaría rozando el límite aceptable.

Sobre infecciones postquirúrgicas relacionadas con cirugía de colon y recto, la auditoría recoge que en la UGC de Cirugía General fue del 11,97% en 2014, aumentando al 13,08% en 2015, estando la media de los hospitales andaluces en el 16,48%. En cuanto a complicaciones posquirúrgicas totales, en 2014 estuvieron en el 15,6% y en 2015 en el 18,6%. Cabe destacar que en este caso, tampoco se aporta la media andaluza, sino las recomendaciones de bibliografía al respecto, que indican que esta tasa debe situarse entre el 10 y el 30%.

La mortalidad global tras las intervenciones realizadas en la UGC de Cirugía General del hospital gaditano fue del 1,9% en 2014, ascendiendo al 2,8 en 2015, superando así la media andaluza, que estuvo en el 2,09%.

Otro dato que también supera la media de los hospitales andaluces es la tasa de reintervenciones y reingresos en pacientes operados con colelitiasis (cálculos en la vesícula biliar) y colecistitis (inflamación de la vesícula biliar), "aunque se encuentra dentro de la normalidad", según dijo Fernando Forja, sin aportar cifras.

Asimismo, el porcentaje de personas que acuden a Urgencias tras el alta hospitalaria tras una intervención que ha requerido ingreso está al límite de lo aceptable, sin sobrepasarlo, según admitió el gerente del Puerta del Mar, por lo que en la auditoría se aconseja establecer las medidas necesarias para disminuir las consultas en Urgencias. Explicó que se ha detectado que a veces esto se produce por que no se ha informado bien a los pacientes de lo que puede ocurrir tras una intervención y por eso es necesario realizar un análisis de los puntos críticos que interfieran en la continuidad asistencial del paciente en Atención Primaria.

Para mejorar las cifras menos favorables o los indicadores que han empeorado de 2014 a 2015, los inspectores de Sanidad hacen una serie de recomendaciones.

Una de ellas está relacionada con la mejora de los registros y la codificación, "algo que ya sabíamos antes de la auditoría", apuntó Fernando Forja, haciendo referencia al infrarregistro de dehiscencia de sutura (aberturas de heridas quirúrgicas) que se puso de manifiesto en la Comisión de Seguridad del Paciente del pasado mes de febrero de 2016, cuya acta hizo pública este periódico. Aunque el gerente advirtió que en ese caso hubo una confusión, ya que en realidad ese infrarregistro se refería a las suturas internas, para las que -aseguró- no existe un código específico.

Otra de las mejoras que apunta la auditoría está relacionada con la profilaxis antibiótica (la utilización de fármacos para prevenir infecciones o controlarlas). En ese sentido, pide que registre siempre en la hoja quirúrgica, ya que no aparece en todas las intervenciones. También señala, según el gerente del Puerta del Mar, que no hay una "concordancia perfecta" con los protocolos del hospital, que puede ser "por defecto o por exceso". En la UGC de Cirugía, "se ha pecado por exceso en todos los casos que se han estudiado", especifica, añadiendo que lo que ha ocurrido es que "aunque la guía recomienda un determinado antibióticos, se ha puesto una asociación de dos antibiótico u otro más potente que el que está recomendado. Eso tampoco es deseable, fundamentalmente para evitar resistencia a los antibiótico. Por lo tanto, se han usado antibióticos más potentes de los necesarios y en ese sentido nos piden que se revise y se mejore el ajuste a las guías, pero en ningún caso ha supuesto una desprotección de los pacientes", argumentó. De hecho, destacó que, según los datos de la auditoría, "no por ello hay más infecciones".

Otra recomendación que destacó Forja fue el análisis de las estancias de los pacientes. Concretamente, dijo que la auditoría señala que debe mejorarse la codificación en este sentido, debido a que se aprecia una disminución de las estancias medias. Según el gerente, los inspectores señalan que esto puede deberse a que los procesos de corta duración no se incluyen como CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), sino que se codifican como ingresos hospitalarios.

El último punto que destacó el máximo responsable del hospital gaditano sobre la auditoría fue la propuesta que hacen los inspectores sanitarios sobre la evaluación de la tasa de reingresos y reintervenciones en los procesos de colecistitis y colelitiasis, que se sale de la media de los hospitales andaluces de la misma categoría que el Puerta del Mar. "En este sentido, dice que es necesario incorporar entre los objetivos de la Unidad esta evaluación, siendo monitorizada por la Comisión del Calidad del Hospital", explicó.

Con todos estos datos, Fernando Forja insistió que "la inmensa mayoría están en la media de lo esperado pero, en cualquier caso, entendemos que son datos mejorables". Aseguró que tanto el equipo directivo del hospital como las comisiones de calidad y seguridad del centro van a hacer un seguimiento estrecho de los objetivos marcados por la auditoría "porque entendemos que es nuestra obligación. Es mi obligación como gerente de este hospital velar para que las cosas se hagan bien y con la mejor calidad y seguridad posible".

Por último, adelantó que se va a realizar una auditoría de la UGC de Cirugía General del año 2016 "para ir viendo las mejoras de todos estos indicadores que vamos a ir monitorizando".