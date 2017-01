"El gaditano vive replegado en sus calles interiores"

Manuel Bustos es uno de los mayores conocedores de la relación de Cádiz con el mar porque fue el mar el que le dio a Cádiz sus siglos de gloria. Nada queda de aquello. Hoy el puerto de Cádiz, que no puede competir con uno de los gigantes portuarios de Europa y del mundo, Algeciras, y que ve cómo el puerto de Sevilla se reorienta, no es una figura protagonista de la ciudad. A preguntas de los asistentes, Bustos se rebeló con ese conformismo: "El gaditano vive replegado en el interior de sus calles. Al puerto, que se le llama muelle, apenas se mira, vivimos de espaldas a él. Apenas tenemos flota pesquera. Cádiz tiene que mirar al mar porque de allí siempre nos vino la riqueza"

Sabe que no regresará el esplendor que se vivió en el siglo XVIII, aunque recuerda que cuando Carlos III decretó el libre comercio y Cádiz perdió la exclusividad del comercio, su puerto no languideció y siguió teniendo el 70% del comercio con América. Como eso ya no es posible, lo que pide Bustos es exhibir lo que fuimos. "El patrimonio de Cádiz es de una enorme riqueza y está bien que la gente venga aquí por el sol, pero cuando no hay sol tenemos muchas cosas que mostrar. No vamos a reconstruir el comercio con América, pero sí podemos reconstruir para las nuevas generaciones cómo fue nuestro comercio con América".

En ese sentido, el catedrático de la UCA abogó por una mayor unidad entre los pueblos de la Bahía, "más allá de una mancomunidad que nunca ha terminado de cuajar. Lo que hay que conocer es primero cuáles son nuestros puntos débiles para, a partir de ahí, trabajar en nuestros puntos fuertes. Esto no se hace municipio a municipio, sino que se consigue apostando todos por un mismo modelo. En eso tienen que estar las instituciones. En los años que siguieron a la Casa de Contratación no existió un cadicentrismo, sino que se beneficiaron todas las localidades de alrededor. Y a día de hoy una de nuestras fortalezas indudables es el patrimonio, que hay que preservarlo antes que perderlo porque se nos caiga por el tiempo o por grandes proyectos descabellados". Pese a ello, él no detecta grupos de trabajo que aborden la restauración de ese patrimonio y teme que estemos llegando tarde, del mismo modo que la celebración del Tricentenario se ha empezado tarde y quizá no vaya a tener la repercusión que él considera que debería tener.

Pero como más vale tarde que nunca, Bustos se ha convertido en una punta de lanza para desde la Universidad empezar a divulgar el 17 como un momento de una enorme trascendencia no ya para Cádiz, sino para un país que tendió lazos de modernidad de la época con el otro lado y que, a través del comercio, hizo posible una relación que aún hoy se mantiene con el lejano y tan cercano mundo de América.