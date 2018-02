"La estructura del presupuesto es razonable, otra cosa es el contenido"

"La estructura de los presupuestos es razonable, otra cosa es el contenido". El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, se encuentra estos días enfrascado tratando de desmenuzar los presupuestos municipales de 2018 después de que la pasada semana el alcalde José María González se los presentara. En compañía de su grupo y de los propios militantes del partido, están tratando de entrar al detalle de las cuentas de este año para llevar la tarea bien hecha de cara a la próxima reunión que tiene que celebrarse, para la que todavía no hay fecha pero que se producirá en los próximos días.

Fran González afirmó que en el próximo encuentro van a pedir aclaración sobre algunos temas y para que desarrollen otros que vienen de una manera muy general en el borrador de los presupuestos.

Por ejemplo hay cuestiones que quieren conocer más a fondo como es el pago de intereses y que se les facilite también los documentos de las empresas públicas.

No obstante, Fran González consideraba que "la primera impresión que tenemos al ver el presupuesto es que han entendido los planteamientos que les estábamos haciendo" y uno de ellos era precisamente el asunto de que el concejal de Hacienda, David Navarro, no estuviera presente en las conversaciones: "a él no se le había reprobado por no haber vendido el módulo del estadio sino por algunas actitudes, si vale la expresión, reprobables".

En los asuntos económicos, en el documento de 2018 se han salvado dos de los principales escollos que había como era el que se vincularan algunos gastos estructurales a la venta del módulo del estadio destinado a hotel o las subvenciones que se habían puesto que dependían de otras instituciones". Por ello resaltaba el hecho de que "la estructura del presupuesto es razonable", aunque habrá que afinar en los contenidos.

González afirma que la primera toma de contacto que han tenido con las cuentas "ha sido positiva" pero a la vez cree que "hay márgenes para la mejora".

Fran González indicó que para la próxima reunión que vayan a tener también van a plantear algunas propuestas "que no son sólo de las que han llevado a pleno", ya que mantiene que en las cuentas municipales "deben ir algunas iniciativas que tengan el sello del PSOE".

El equipo de gobierno, que suma diez concejales entre Podemos y Ganar Cádiz, necesita los cinco votos del PSOE para obtener la mayoría en el pleno con el que poder aprobar sus presupuestos del año 2018. Esta sería la primera vez que ocurriría, después de que en 2015 se dejaran prorrogados los de 2014 ya que el PP no los había dejado hechos; los de 2016 fueron rechazados por toda la oposición y se aprobaron en la Junta de Gobierno Local; los del año pasado volvieron a ser prorrogados y ahora se trata de llegar a un acuerdo que se supone que será cuestión de semanas entre las dos formaciones.