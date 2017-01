El dispositivo de emergencia no se activará en la erizada y ostionada

El Ayuntamiento ha decidido no activar el Centro de Coordinación Municipal de Emergencias (Cecopal) ante los eventos gastronómicos que tendrán lugar este fin de semana en la capital gaditana: pestiñada el sábado por la noche, erizada y ostionada el domingo. Se trata de la primera vez en más de 25 años que no se pone en funcionamiento este operativo en los eventos gastronómicos precarnavalescos. Cabe destacar que, sobre todo en la erizada y tras la ostionada, se concentran en el barrio de La Viña unas 30.000 personas, lo que supone una situación de riesgo.

Desde el Ayuntamiento no han querido dar los motivos de esta decisión. Sólo han señalado que el Cecopal se activa cuando se pone en marcha el dispositivo de emergencia, y de cara a este fin de semana, lo que se ha activado es una fase de preemergencia. Han añadido que, no obstante, "el servicio de Protección Civil va a estar operativo y va ha haber una comunicación fluida con el servicio sanitario y con la Policía Local. Se están desarrollando reuniones para abordar esta coordinación. Y el 112 va a tener una comunicación directa con el dispositivo sanitario y Protección Civil, que va a estar in situ en los eventos gastronómicos de este fin de semana".

Pero esta presencia de Protección Civil a la que hacen referencia se reduce a un técnico, ya que, según ha podido saber este periódico, este año la agrupación de voluntarios no estará presente en las calles de la ciudad para intervenir en las emergencias que puedan surgir -especialmente en La Viña la jornada en la que se celebran la erizada y ostionada- como lo ha hecho los 25 años anteriores.

Fuentes municipales han asegurado que "si se considerase necesario, se activaría el dispositivo de emergencia".

Estas mismas fuentes indicaron ayer que en la Junta de Gobierno Local, se abordará hoy el procedimiento de actuación de Protección Civil con motivo de los actos gastronómicos del sábado y el domingo.

Hay que decir que la labor de coordinación de emergencias que realiza el Cecopal es fundamental cuando se producen concentraciones humanas como las que tendrán lugar este fin de semana en la capital gaditana.