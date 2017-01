Se inauguró el pasado 19 de septiembre pero hasta ayer no empezó a funcionar la Sala de Mayores Cerro del Moro, Loreto, Puntales, ubicada en el Centro Integral del Mayor Micaela Aramburu. Después de casi cuatro meses, ya dispone de un conserje que abrirá las puertas de este equipamiento municipal y ejercerá sus funciones en horario de mañana y tarde, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30; un horario en el que todos los mayores que lo deseen pueden acudir para realizar diferentes actividades.

Pero pocas personas se acercaron ayer hasta esta sala. Por la mañana, sólo estaba allí la junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Cádiz-Loreto (Ajupecalo), "y no porque nos hayan avisado", comentaba el presidente de la entidad, Manuel de Alba Cazalla. "Ajupecalo ha promovido la apertura de este centro y hoy ha abierto sin una comunicación oficial a la junta directiva", afirmaba con indignación Manuel de Alba.

La asociación de jubilados y pensionistas de Loreto critica la falta de servicios mínimos

El presidente de esta asociación de jubilados y pensionistas señalaba que la Sala de Mayores Cerro del Moro, Loreto, Puntales "ha estado muerta durante 5 ó 6 años, desde que se abrió el Centro Micaela Aramburu, y ahora comprobamos que existen deficiencias, no tiene los servicios que tiene que tener. Tal y como está ahora, la sala sólo se puede utilizar para jugar".

Y es que estas instalaciones constan de una sala con numerosas mesas y sillas, además de una barra, pero carecen de botiquín, teléfono, internet, televisión, un despacho y cantina, entre otras cosas. "Lo único nuevo que hay desde que se inauguró es un fregadero con un grifo, pero no hay ni vasos para poder beber", detallaba Manuel de Alba, quien insistía en que "tal y como está, si no se dota de todos los servicios mínimos que debe tener un centro de mayores, esto está destinado al fracaso porque no reúne las condiciones mínimas".

El presidente de Ajupecalo destacó sobre todo la necesidad de tener una cantina en la que se sirva café y bebidas no alcohólicas, ya que considera que "sin cantina, esto será un fracaso porque la gente no viene solo a jugar".

Indicó que la junta directiva de esta asociación reclamará al Ayuntamiento los servicios que faltan y decidirá si ella misma se encarga de dar difusión a esta sala.

Cabe destacar que el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía que este equipamiento obtenga la entidad de Centro de Participación Activa, para lo que necesita una serie de requisitos que, de momento, no cumple.