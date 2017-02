Un convenio por aclarar

En la nueva operación que se ha planteado para dotar a la ciudad de un equipamiento que aglutine las distintas sedes judiciales hay un aspecto que en los últimos nueve días (desde que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciara el principio de acuerdo para los antiguos depósitos de tabaco) no se ha mencionado: la 'liquidación' de la operación que se puso en marcha en 2008 para el proyecto original de Ciudad de la Justicia. ¿Qué pasa con el convenio que la administración autonómica firmó con la provincial para hacerse con el solar de la calle Tolosa Latour donde se iba a construir esta sede judicial?

El Partido Popular sacó ayer del cajón este expediente que se configuró entre los años 2008 y 2010. Según recordaba ayer el grupo municipal, para construir la Ciudad de la Justicia la Junta de Andalucía pagó a la Diputación seis millones de euros, además de entregarle el palacio de la Audiencia Provincial en la Cuesta de las Calesas (valorado en 12,58 millones de euros) y el antiguo instituto Santa María del Rosario, en la calle San Francisco (cuyo valor alcanzaba los 4,2 millones de euros). "Un total de 22,8 millones de euros que la Diputación obtuvo en dinero y edificios vendiendo patrimonio de la capital sin que invirtiera un solo euro ni en la Viña, como prometió un candidato socialista a la Alcaldía, ni en ningún barrio de Cádiz", aseveraban ayer desde el grupo popular.

La Junta entregó a Diputación la Audiencia y el IES Rosario y pagó 6 millones de euros

Ante ese incumplimiento del convenio suscrito entre las administraciones provincial y autonómica hace casi una década, el PP ha abierto dos frente distintos:

Por un lado, el vicepresidente del partido en la provincia, José Loaiza, anunció ayer que van a exigir explicaciones tanto en Diputación como en la Junta sobre ese convenio. "Ahí había contraprestaciones. ¿Qué pasa si no se cumple ese convenio? ¿Qué perjuicio va a sufrir la Diputación?", se preguntaba Loaiza, desconfiando de este asunto "porque estando el PSOE y la Junta por medio, quien pierde siempre es la ciudad de Cádiz". "La señora García (presidenta de la Diputación) tendrá que dar explicaciones, porque entendemos que estará de acuerdo con lo que están haciendo pero tendrá que paliar los posibles daños que sufra la Diputación", ahondó el representante de los populares, que adelantó que a través de preguntas de control van a solicitar a la institución provincial información sobre su posición en este posible incumplimiento "y qué actitud va a tomar en este asunto".

Opinó ayer José Loaiza que con la operación anunciada en los antiguos depósitos de Altadis, "creo que se pierde un equipamiento cultural y de ocio muy importante para la ciudad", al ocupar ese espacio cedido a la ciudad en 2012 por los diferentes juzgados.

Por otro lado, el grupo municipal anunció que va a preguntar al alcalde de la ciudad, José María González, "qué tiene previsto pedir a la Junta de Andalucía a cambio de la cesión de suelo y edificios que son patrimonio de la ciudad para que se instalen las dependencias judiciales en los depósitos de tabacos" (una opción que el PP rechaza frontalmente, según anunció con posterioridad al encuentro entre Susana Díaz y el alcalde). "Esperamos que González Santos no haga dejación de su deber de velar por el patrimonio de esta ciudad. Quizás en esos años en los que se produjeron las dos permutas él no estaba muy preocupado por lo que pasaba en Cádiz, pero nosotros sí vimos -con estupor- como aquí todo el mundo hacía negocio con Cádiz sin que nada repercutiera en los gaditanos", manifestaban. "Nos prometieron inversiones en La Viña y todo el mundo puede comprobar lo que han invertido en ese barrio: nada", añadían los populares.

En medio de este nuevo cambio de rumbo que ha dado la Ciudad de la Justicia, el PP también denunciaba ayer el modo de actuar de la Junta en Cádiz: "esperamos que no vuelvan a engañar a la ciudad en su estrategia de abandono, que a los únicos que ha perjudicado es a los gaditanos, no al PP". Los populares rechazaban de esta manera la teoría de que durante 20 años la Junta había intentado perjudicar al Partido Popular abandonando cualquier tipo de inversión en Cádiz: "tendrían que ser muy sectarios y además muy torpes para creer que el desastre de su gestión en equipamientos en la ciudad perjudicaba al PP. Hemos obtenido el respaldo mayoritario de los gaditanos en seis ocasiones, en cinco de ellas por mayoría absoluta, y desde 1995 hasta el día de hoy somos el partido más respaldado. ¿En qué nos perjudicaba electoralmente que no invirtieran, que no cumplieran sus compromisos o que no asumieran sus competencias en empleo, vivienda, servicios sociales…? Los únicos que salían y salen perjudicados eran los gaditanos. Si esa era la estrategia socialista para Cádiz ha sido un verdadero desastre porque desde 1995 no levantan cabeza, y la única víctima ha sido la ciudad, no el partido político que viene ganando las elecciones desde hace 20 años", denunciaban.