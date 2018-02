Una ciudad de moda y rentable

Hay rachas de positivismo que no pueden pasarse por alto. El turismo en Cádiz está en estado de gracia y el crecimiento de la ciudad depende, y mucho, de un plan que aglutine intereses empresariales y ciudadanos. Ya no sólo son las sensaciones de los empresarios las que ponen a Cádiz como un destino turístico de moda, sino los propios datos los que la ubican entre uno de los lugares punteros de España.

Según el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles de 2017, realizado por Exceltur, Cádiz es la cuarta ciudad española en cuanto a ingresos medios por habitación disponible con 73,6 euros. Tan sólo le superaron el último año municipios como Barcelona (101,5 euros), San Sebastían (91,6 euros) y Palma de Mallorca (80,2 euros), de sobrada experiencia en la explotación turística. El llamado índice RevPar empleado por Exceltur deja en muy buen lugar a Cádiz, que se sitúa, además, como el primer destino español con menos de 3.000 plazas hoteleras disponibles.

Hay otros datos que destacan en este informe. Los empleos totales relacionados con el turismo en 2017 fueron 2.053. Con respecto a 2016, el trabajo creció un 7,9% en este sector. Un aumento que supuso que Cádiz en este aspecto quedara por encima de urbes como Sevilla y Valencia. Volviendo al ingreso medio por habitación disponible, los ingresos subieron un 11,2% respecto a 2016. En resumen, estos números indican que en 2017 el turismo generó más empleo y más riqueza. Mientras que a Cádiz le fue aceptablemente en 2017, la ciudad que más ingresos medios tuvo por habitación, Barcelona, se conformó con una pírrica subida del 5%. Otro indicativo más de la condición de destino emergente de la capital gaditana.

La delegada en Cádiz de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), Belén González, se complace ante esta situación. "El turismo en Cádiz va bien, se han creado puestos de trabajo, hay muchas empresas que están apostando por el destino, por la calidad, por la profesionalidad", comenta González. Y añade: "Desde la AETC defendemos la calidad del destino y la profesionalidad. No podemos dejar que una industria tan importante para la ciudad no sea profesional". En ese afán por la excelencia, Belén González destaca el turismo cultural e idiomático por encima de todas las cosas. "Se han abierto varios enclaves y hay empresas de turismo más dedicadas al patrimonio. Se ha tratado un poco más el turismo idiomático, cada vez hay más Erasmus y gente que viene a Cádiz para aprender español. Puedes encontrar un curso del Cervantes combinado con el flamenco o con lo gastronómico y eso atrae", aclara.

Pero no es oro todo lo que reluce, esta representante de la AETC en Cádiz reclama que el turismo náutico se refuerce ante su debilidad actual, y rompe una lanza a favor del "Carnaval bien entendido" como "una fuente interesante" de riqueza. También espera que el futuro Museo del Carnaval aporte a la oferta cultural.

"Una constante para alcanzar la calidad y la sostenibilidad es la concienciación. Visualizo y entiendo el turismo como algo muy unido a la ciudadanía. No podemos ir el turismo por un lado y la ciudadanía por otro, son caminos que deben ir juntos", considera González. Aunque avisa de que no se puede caer en los errores de otros destinos . "No debemos morir de éxito, tenemos que concentrarnos mucho en el destinatario", concluye.