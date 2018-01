La casa de los tesoros

El Centro Reina Sofía alberga mucha cultura, tesoros históricos, literarios y artísticos que, en su mayoría, parecen destinados a trasladarse a otro lugar de la ciudad con el futuro de cambio de uso del edificio. En general, sus responsables lamentan la falta de información oficial y quedan a la espera conocer al detalle los planes municipales.

fundación joly

La Biblioteca de Federico Joly Höhr es sin duda el tesoro más preciado de los que guarda el Centro Reina Sofía. Son más de 70.000 unidades entre libros, revistas, grabados, folletos. Muchos de ellos únicos, especialmente todo lo relacionado con el Cádiz de la Constitución de 1812, que está catalogado como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.

El presidente de la Fundación que garantiza la continuidad de una de las grandes bibliotecas de España, José Joly Palomino, lamentó la nula información que han recibido sobre las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Universidad, conversaciones que califica como "improvisadas y oscuras".

Joly Palomino destaca el alto valor histórico de la biblioteca legada por su padre y su papel esencial en la historia de la ciudad. "Es una biblioteca que tiene que estar en unas condiciones impecables. Su posible traslado no es una cuestión de un día para otro. Necesita de un estudio realizado por técnicos en la materia y su ubicación debe ser la adecuada en todos los sentidos, para garantizar el mantenimiento de todo este material único".

Si no se pone en duda un posible traslado, sí se critica la ausencia de diálogo. "Si nos llegan a informar antes, porque hoy (por ayer) nadie nos ha dicho nada), podemos ir preparando una operación de mudanza que sin duda será complicada y muy trabajosa, porque el propio traslado de estos libros obliga a contar con empresas especializadas. Lamentamos que en un tema tan importante no se haya planteado un plan de trabajo previo". Además, resalta, habrá que contar con la opinión de la Junta en lo que se refiere a la parte de la Biblioteca catalogada como BIC". A la vez, considera esencial que todo este proceso debe ser financiado por las administraciones implicadas y no por las bibliotecas y fundaciones hoy ubicadas en el Reina Sofía.

fundación ory

"Ilusión" es la primera palabra que pronuncia Javier Vela, director de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, al hablar del cambio de uso del Reina Sofía y, por tanto, del futuro traslado del legado del escritor y de la sede la fundación. Vela recuerda que el legado no puede ser visitado "por falta de espacio" y que la fundación, con la Laure Lachéroy a la cabeza, siempre ha aspirado a que la ciudad "pueda disfrutar más de la colección de objetos, libros, cartas y obras de arte que pertenecieron al creador del postismo". Para Vela, el proyecto presentado es "acertado" y permitirá a la fundación ubicarse "más en el centro de la ciudad", de manera que las actividades culturales que organiza la fundación "puedan ser más accesibles. El Reina Sofía no es lugar de paso, y ahora podremos acercar más el legado de Ory a los gaditanos".

colección vassallo

Lamenta José Antonio Merino, asesor del legado del escultor Juan Luis Vassallo, que ni él ni la familia del artista gaditano hayan sido informados de la decisión de trasladar a la planta baja del Reina Sofía la obra del artista que ahora se expone en la segunda planta. Recuerda Merino, también biógrafo del escultor, que el legado es "una cesión de la familia al Ayuntamiento" y que, por tanto, quedan "a la espera" de conocer los planes futuros.

academia hispano americana

Manuel Bustos, director de la Academia Hispano Americana con sede en el Reina Sofía, también lamenta que la noticia no les haya llegado por un cauce oficial. La junta de gobierno de la histórica institución se reunirá a principios de febrero para abordar el asunto, ya en manos de sus juristas. Explica Bustos que el convenio con el Ayuntamiento se firmó por un periodo de 50 años, y que ninguna de las cláusulas de rescisión que se contemplan se cumplen ahora mismo. La Hispano Americana guarda en el centro su biblioteca, formada por miles de volúmenes de gran valor.

biblioteca del ateneo

El presidente del Ateneo, Ignacio Moreno, se encontraba ayer fuera de Cádiz y prefería conocer con detalle los planes municipales antes de pronunciarse sobre el proyecto que hará moverse de lugar a la biblioteca de la entidad, con cerca de 6.000 libros. El vicepresidente de la institución, José Ramón Pérez Díaz-Alersi, sí lamentaba que la noticia se hubiera conocido por la prensa y que la decisión se haya tomado "sin tener en cuenta a las personas que ocupan el local". El convenio del Ateneo con el Ayuntamiento es también por 50 años.