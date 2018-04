La anulación de las cuentas pone en peligro las plazas de policías locales

El Sindicato de la Policía Local ha mostrado su preocupación por los efectos que puede tener la convocatoria de diez plazas de policías locales que se estaban empezando a tramitar y que iban a ir con cargo a los actuales presupuestos.

El problema estriba en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado recientemente una sentencia por el que se anulan las cuentas de 2016 y por lo tanto también todo lo referente a 2017, ya que estaba prorrogado.

De hecho el interventor general del Ayuntamiento ha hecho un escrito en el que decía que con fecha de 20 de marzo se había recibido petición de fiscalización previa de la convocatoria de diez plazas de policía local al amparo de la oferta de empleo público de 2016 y 2017.

Sin embargo advierte que recientemente se le ha notificado al Ayuntamiento la sentencia del TSJA por el que se anula el presupuesto de 2016.

El interventor advierte que hasta que el Ayuntamiento no fije criterios para determinar los efectos de la sentencia y se ajuste el presupuesto al último válidamente aprobado, es del año 2014, "así como a la plantilla presupuestaria que se acompaña, teniendo en cuenta que la aprobación de tal convocatoria no es un acto firme", por lo que avisa que no es posible fiscalizar la propuesta planteada.

El secretario del SPL en el Ayuntamiento de Cádiz, Francisco Ramas, asegura que el proceso de selección debería estar listo en octubre para que se pudiera llevar a cabo la formación de los nuevos policías locales. En el caso de que no se llegue a cumplir con ese plazo, podría obligar a que todo se retrasara hasta un año.