750 años de la 'ciudad' de Cádiz

En el transcurso de la Edad Media el estatus de centro administrativo y de ciudad lo determinaba entre otras que el lugar fue fuese sede episcopal y por lo tanto tuviese catedral. Era un hecho que afecta tanto al ámbito religioso como al civil.

Sería este esquema el que encontremos en el proyecto que Alfonso X pensó para Cádiz cuando en 1252 heredó la Corona castellana. Los datos sobre esta fase de nuestra historia local son objeto de las más diversas hipótesis valorados en estudios e incluso congresos, de ahí que vayamos a aportar nuestra visión sobre esta cuestión.

Cádiz había sido reconquistada en la primavera de 1249 durante el reinado de Fernando III El Santo, tras la toma de Sevilla en 1248. Pero tanto nuestra comarca de la bahía como la jerezana se convertiría en esta época en 'tierra de frontera' afectada por razzias, y revueltas como la mudéjar, que ocasionaría gran inestabilidad e inseguridad en la zona. Así se recoge, por ejemplo, en la Crónica de 1273 de la embajada noruega que traía a la Princesa Cristina para ser desposada con Felipe, donde se comenta sobre Cádiz: "En esta isla se han llevado a cabo muchas veces gran matanza de hombres, tanto del pueblo cristiana como también del sarraceno, ya que alternativamente uno u otro la ocupaban." Pues bien, ya con relación al tema que nos ocupa, a Cádiz se le dio inicialmente el estatus de 'villa' y los privilegios que se expiden se dirigen a "todos los pobladores del Concejo de la villa de Cádiz" (espacio que corresponde en la actualidad al barrio del Pópulo). Pero será tras la experiencia marítima castellana en el 1260 sobre Salé en el Norte de África, cuando Alfonso X piense en Cádiz como 'ciudad' convirtiéndola en pieza fundamental en su política exterior como puerto base de la flota. Para ello solicitó en 1262 al Papa el traslado de la Sede Episcopal de Medina Sidonia y la construcción de su Catedral bajo la advocación de la Santa Cruz, y que además que dicho templo fuese el panteón real. Lo cual fue concedido según la Bula de Urbano IV fechada el 21 de agosto de 1263, momento en el que se construía aquel templo con "obra admirable".

La revuelta mudéjar comenzada en mayo de 1264 se prolongaría cerca de tres años, afectando a Cádiz aquella inestabilidad en la que hizo necesaria su nueva reconquista ya en el reinado de Alfonso X, e incluso hubo momentos en el que quedó abandonada. Situación que ocasionaría que aquellos proyectos iniciales no se pudiesen llevar a la práctica, y sólo se pudo abordar tras la firma del Tratado de Benzaide (Alcalá la Real) en junio de 1267. De hecho, aquella concesión inicial de la Santa Sede tuvo que volverse a solicitar al nuevo Papa Clemente IV; primero el 2 de febrero de 1266 y posteriormente el 25 de mayo de 1267. Esta última sería ya la definitiva y se ordenaba la resolución del pleito territorial con el Arzobispado de Sevilla (que se lograría en noviembre), así como al Obispo de Ávila don Domingo Suárez para que hiciera efectivo el traslado de la Sede de Assidonia a Cádiz, así como el nombramiento de su primer obispo en la persona de fray Juan Martínez. Sobre dicho particular todavía el 12 de diciembre de aquel año se le consideraba "electo" por lo que la orden no se había cumplido por no haber tomado posesión de su cátedra.

Es Gerónimo de la Concepción (1688) quien afirma que la consagración de nuestra Catedral de la 'Santa Cruz' gaditana, se llevó a cabo dentro del año 1267 (más 750 años=2017), por lo que según lo expuesto sólo pudo realizarse entre el 12 y el 31 de diciembre. Paréntesis en el que encontramos fechas litúrgicas tan significativos como la Navidad, aunque creo que la espera se pudo prolongar hasta el 3 de mayo de 1268, festividad de la Invención de la Santa Cruz, tan relacionada con la titularidad del templo, y que tanta confusión originó en su momento según el mismo Padre Concepción. Hemos de tener en cuenta que el 14 de septiembre responde a una interpretación del historiador Agustín de Horozco en 1598 y este -estimamos que erróneamente - relaciona la consagración del templo con la fecha de reconquista de la ciudad.

Bueno sería como hemos ido detallando, que esta doble conmemoración no pase desapercibida, pudiéndose recuperar algún proyecto que tuviera una proyección de futuro, como referente para su recuerdo. Así en lo que respecta a la Iglesia de Santa Cruz apuntamos: la reposición de su antigua portada de mármol, cuyos restos cada vez más deteriorados corren el peligro de caer una vez en el olvido, también la localización y apertura del acceso a la cripta de los Obispos, etc. En el ámbito civil, la excavación de la torre del Observatorio del castillo de la Villa (dentro hoy día de la Guardería Municipal), lo que serviría a su vez para el desarrollo del proyecto titulado del 'meridiano de Cádiz' donde se propone perpetuarlo con una escultura representativa.