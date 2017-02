La Viña espera a su fiesta

Algo menos de la una de la tarde en la calle de la Palma. Varios turistas, fieles al horario europeo, comen en las mesas exteriores de los bares sin importarles el fuerte viento de levante. Unos metros atrás, operarios descargan barriles y barriles de cerveza de los diferentes camiones que están aparcados en la calle. Empujándolos o con carretillas van surtiendo a los hosteleros. Apiladas junto a la puerta de los locales, una tras otra, las planchas metálicas que en pocos días se convertirán en barras improvisadas. La Viña se prepara para el Carnaval.

Los hosteleros de la calle la Palma, como los del resto de la ciudad, esperan con ansia la llegada de la fiesta grande, y con ella, la de los turistas que levanten "el ánimo y la economía", como dice Rodolfo Moreno, del mesón Criollo.

La semana de carnaval es, junto al verano, el principal foco de esperanza para la hostelería de la Viña. Pero los dueños de los bares saben que, a pesar de las fechas y las fiestas, el que manda al final es el clima. "Esperamos que sea una buena semana, pero el tiempo tiene que acompañar. La gente solo sale si hace bueno", explica Pepe, de la Dorada, aunque sus palabras puedan trasladarse perfectamente al resto de los hosteleros consultados. Los buenos augurios en un carnaval que, además, cuenta con un puente especialmente atractivo, quedan a expensas de la lluvia.

Que el martes de Carnaval coincida con el día de Andalucía es, a juicio de los hosteleros, un argumento más para esperar unos buenos registros este Carnaval. La fiesta local del lunes más la regional del martes crea un puente que, muchos visitantes, aprovecharán para alargar su estancia en la ciudad y hacer que el volumen de personas del fin de semana no se vea excesivamente menguado con la entrada de la semana.

Pese a todo, los hosteleros tienen marcado en rojo en su calendario, si no con más intensidad, al menos con la misma, el segundo fin de semana. Y es que desde hace unos años la Viña se ha esforzado en rescatar los últimos días de carnaval y atraer hacía si parte del público que habían perdido.

La instauración, desde el año 2015, del carrusel de coros diurno por el barrio de la Viña el sábado de Piñata, ha convertido esta fecha en el principal acicate para los bares de la zona. Al igual que sucede con el Mercado el domingo, la presencia de las bateas por la calle concentra a un buen número de personas que, aprovechando la hora, comen y beben los locales de los alrededores. Los hosteleros, además, agradecen a este tipo de público, del que destacan que, aunque no es excesivamente numeroso, es muy productivo. "A nosotros no nos viene bien la masificación. La cantidad no siempre significa calidad", explica José Antonio Brenes, de la Esquinita de la Palma.

Para aprovechar el buen resultado cosechado durante estos años durante el segundo sábado, los hosteleros de la Palma se han puesto como objetivo conquistar también el domingo de Piñata para este Carnaval. Para ello han programado una "Pollada Popular", en la que ofrecerán alitas de pollo gratis a los clientes que pidan una consumición en sus locales. Además, las chirigotas ilegales cantarán por las esquinas ofreciendo una atractiva propuesta en un día tradicionalmente olvidado. Una iniciativa, que, cuenta Antonio Paúl, dueño del Palillo, "busca darle más ambiente al barrio y recuperar este domingo".

Ya sea el primer fin de semana o el segundo, en lo que todos los hosteleros coinciden en que las ventas se disparan durante el Carnaval. "Solemos pedir el triple de barriles de cerveza con respecto a una semana normal", reconoce Alejandro Lucero, del Palmito.

Bien durante el día, siendo un lugar predilecto tanto para el foráneo como para el gaditano para comer durante la fiesta; bien durante la noche, con el concurso de popurrí constituido como uno de los principales eventos de la semana, la Palma es lugar de peregrinaje cada Carnaval. Los hosteleros ya los esperan.