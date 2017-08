Turismo en casas sobre ruedas

Una creciente pasión por el turismo alternativo, por otras formas de viajar y por un modo de vida más bohemio, ha provocado un auge importante en el turismo de autocaravanas y de las clásicas furgonetas camper, que se han convertido en objeto de deseo.

Andalucía, y en concreto Cádiz, es una de las zonas más buscadas por estos viajeros en verano, y a su vez muchos gaditanos lo han adoptado como su forma de viaje habitual, por su mayor economía y su atractivo especial.

El Palmar, Tarifa y Barbate, entre los destinos más deseados por estos viajeros

Carlos Pintado es uno de esos casos. Puertorrealeño, lleva tres años con una autocaravana y no lo cambiaría por nada ("Te da una libertad impresionante", confiesa), y se conoce bastante bien la provincia. Señala el norte de España como paraíso para los viajeros sobre ruedas, y en contraposición, cuenta que las condiciones aquí tienen mucho que mejorar, por falta de claridad en las normativas y por falta de áreas específicas para pernoctar. Cita El Palmar, en Vejer, como la zona más conflictiva, por ser la más masificada. "En invierno hemos estado por allí sin problema y ahora en verano ni nos acercamos, porque es imposible", cuenta, además de señalar que pagan justos por pecadores: "La mayoría tenemos mucho cuidado pero todavía hay quien aparca para pernoctar a pie de playa". Y, en ocasiones, los conflictos entre aparcamientos y las autoridades también ocurren: "A veces vas a un parking privado en el que te dicen que puedes pernoctar sin problemas, y resulta que está prohibido".

Como decía Carlos, en verano el turismo de autocaravanas y furgonetas se dispara (el de caravanas también, pero la normativa es más clara respecto a ellas: sólo pueden pernoctar en camping). La moda de las furgonetas camper (las clásicas que todos tenemos en mente) ha disparado toda una cultura de ocio en torno a este tipo de viajeros, y ellos, como es lógico, también piden su espacio. La mayoría de los usuarios (entre los que hay gente de todo tipo) reclaman que se les estigmatiza como un tipo de turismo negativo, que no consume, pero señalan que no es así; de hecho, han lanzado una campaña bajo el lema "Yo viajo en furgo y gasto en tu establecimiento", en un intento de que se valore su contribución al turismo local.

Las zonas más queridas por los que vienen de fuera son Tarifa, Conil y Vejer, por el turismo de surf y playa, y por ello son las zonas más controvertidas.En la plataforma Change.org (los habituales de este tipo de turismo son muy activos en las redes) gana peso una petición para que se deje de prohíbir el estacionamiento de este tipo de vehículos, y estos viajeros", que cada vez son más y de perfiles más diversos, se van haciendo escuchar. Muchos usuarios señalan contradicciones entre lo que dicen los reglamentos de tráfico, la Junta de Andalucía y los municipios.

En Conil, este tipo de vehículos tienen permitido aparcar en todo el pueblo, aunque hay zonas a las que no tienen permitido acceder, "no por ser autocaravana sino por las dimensiones del vehículo", señala la concejala de playas, Pepa Moreno. Sí que tienen la pernoctación prohibida en todo el litoral, y no tienen un área pública en la que estos vehículos puedan hacerlo.

En Barbate (donde se da el mismo caso: aparcamiento permitido, pernoctación prohibida), otra de las poblaciones gaditanas más deseadas por este tipo de viajeros, gracias a las peticiones, la Junta de Andalucía habilitó hace poco una zona para autocaravanas (con desagües y duchas)en la zona del puerto deportivo. También en Cádiz, en la zona de Cortadura, hay habilitada un área de aparcamiento, donde se puede pasar la noche, pero no para acampar. En El Palmar, quizás el sitio más deseado, las autocaravanas tienen prohibido tanto el estacionamiento como la pernoctación en todo el litoral. Allí, La Pachamama (escuela de surf, camping y bar), tiene a su cargo un área de autocaravanas, además de los campings que hay en esa zona. En Tarifa la situación es parecida pero hay varios campings cerca de la playa y zonas de aparcamiento gratuito.

Aire Libre Cádiz es un club que reúne a aficionados del camping y el caravaning. José Carlos, su presidente, señala que "los ayuntamientos no están preparados o no les interesa ese tipo de turismo; ya sea por intereses hoteleros o de los campings, o porque se asocia a un turismo malo, de chavales que arman juerga". También menciona, desde la propia experiencia, la "saturación" que experimenta la provincia en verano. De hecho, ellos como club no organizan salidas durante estos meses.

En la red, uno de los mejores blogs al respecto es La Furgoteta, llevado por una familia que viaja en furgoneta. Ellos cuentan en uno de sus posts que, según la ley de tráfico española, se puede pernoctar (no acampar) en una autocaravana o furgoneta siempre que no se sobrepase el perímetro del mismo. Ése es uno de los puntos más controvertidos; ya que, como señalan muchos de los usuarios de estos vehículos, es como dormir dentro de un turismo.

En este sentido también habla Susana Sánchez. Gaditana, su pareja es de Madrid y tiene una furgoneta camper que alquila por temporadas, pero ellos mismos se han recorrido varias veces la provincia a bordo del vehículo. Habla sobre todo de dos problemas que ve asociados a este tipo de turismo: "Por un lado, el problema de la falta de precisión para diferenciar estacionar de acampar; por otro, este tipo de turismo se sigue asociando a los nómadas, de forma peyorativa, pero el perfil del usuario ha cambiado de forma radical". También alude a la masificación de la zona en verano, y por ello los municipios vigilan con más celo la pernoctación y la acampada, para proteger las playas.

La mejor opción para los amantes de esta forma de viajar que vienen a Cádiz sigue siendo el camping, donde se aseguran que no van a tener ningún problema; al menos, hasta que esta alternativa se convierta en una forma de turismo habitual.