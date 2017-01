Teófila no hace planes. "Ni en la política, ni en la salud, ni en el amor ni en la amistad". Así lo aseguró ayer con ademanes enérgicos, impropios de una mujer que se ha llevado dos décadas dirigiendo los designios de la ciudad, que ha sido candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que sigue manteniendo su acta como diputada en el Congreso, que nunca ha dado un paso atrás y no parece que vaya a cambiar su proceder por más que le caigan años. No va en su carácter. Y la gente no cambia. Todos, el 99,99%, tenemos el mismo comportamiento que exhibíamos en el patio del colegio. Ningún niño petardo y pendenciero se ha convertido en un joven amable que ayuda a las ancianitas a cruzar la calle. Y Teófila, a la que nunca le ha gustado la política desde la segunda fila, demostró ayer que aún es capaz de repartir estopa contra el adversario político. Así que aunque prefiera no hacer planes, aunque a más de dos años vistas considere que es precipitado postularse como candidata a la Alcaldía de Cádiz, a día de hoy pocos son los que dudan en el Partido Popular, y fuera de él, que la ex alcaldesa peleará su trono en las próximas elecciones municipales. Quizá si hubiera visto que la ciudad es una balsa de aceite, que los resultados de las generales confirman ese subidón que Podemos vaticinaba o que el PSOE se postula como alternativa seria para conseguir un triunfo en los comicios venideros, se plantearía más sosegadamente una retirada de la trinchera, pero tal y como está el patio, Teófila prefiere apelar a su máxima de que no hace planes para evitar decir que será su cara la que aparezca en los carteles que el PP colgará en la ciudad dentro de 28 meses.

Pese a esto, la dirigente popular contradijo las declaraciones de algunos de sus dirigentes, que en las últimas semanas han afirmado categóricamente que Teófila Martínez será en el PP de Cádiz lo que ella decida, dando a entender que tiene carta blanca y que sólo dependerá de ella su decisión final de presentarse a la Alcaldía. "Yo he sido lo que mi partido me ha pedido que sea. Nunca hago planes con mi persona. Porque para mí la política es un servicio público. Yo soy arquitecto técnico, no estoy en política para tener mayores responsabilidades públicas. Solo quiero defender los intereses de los ciudadanos", aseguró.

"Trabajamos donde nos puso el PSOE, porque los gaditanos nos dieron el triunfo electoral""La Comisaría debe ir en el nódulo de la plaza Sevilla. Lo demás sería un parche"

Teófila no hace planes, pero ayer dejó claro que no soporta que los planes, los proyectos, no salgan. Ni en materia de sanidad, "¿hasta cuándo va a estar sin abrir el Chare de Vejer?", ni de justicia ni de vivienda ni de infraestructuras o empleo.

Martínez atacó a la presidenta de Diputación y secretaria general del PSOE provincial, Irene García. "Encima nos pone deberes. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo defiende usted los intereses de los gaditanos si no tenemos un hospital de referencia en la provincia? No dé lecciones cuando tiene tantos deberes su partido sin cumplir en la provincia", criticó.

"Es una indignidad que todos los días salga el PSOE a pedir responsabilidades al resto de partidos cuando tienen los deberes sin hacer con la provincia desde hace más de dos décadas".

A Teófila, que durante sus últimos años de mandato la bombardearon desde diferentes atalayas, le sorprende que ahora haya problemas sin solucionar en la ciudad de los que no se hable. "¿Qué pasa ahora con los vecinos que están viviendo en la Corrala de la Bahía? ¿Ya no pasa nada? ¿Ahora no hace frío? ¿Tienen luz, agua caliente? ¿La culpa la tiene el PP? Porque ahora no oigo nada al respecto", aseguró.

Teófila no hace planes pero repite a cada poco que ganó las elecciones, que no le gusta que le hablen de mociones de censuras, de contubernios con los socialistas para arrebatarle la Alcaldía a Podemos, porque fue su partido el más votado en las últimas elecciones. Por eso, cuando se le pregunta por su opinión ante la solicitud del portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, de que se encienda una mecha que provoque algún movimiento, se muestra fría y distante. "Solo se referían a Podemos y a los socialistas. Nosotros estamos haciendo el trabajo que creemos que debemos hacer desde la oposición, que es donde nos colocaron los votos del PSOE, no los votos de los gaditanos, que nos dieron la victoria, sino los de los concejales socialistas. Durante 20 años, al PP le votaron los gaditanos con mayoría absoluta, en algunos casos con más del 60% de apoyo. Y dice Irene García que los gaditanos nos dieron la espalda. Pero qué pobre partido el suyo señora García si fundamenta su programa en el odio al PP. Menos votos de los que tuvieron en las últimas elecciones ya no pueden tener. Si a nosotros nos dieron la espalda los gaditanos ¿qué hicieron con ustedes?".

La ex alcaldesa recordó que la labor de su partido no fue fácil. "Nosotros trabajamos con muchas más dificultades de las que hay ahora cuando llegamos a la Alcaldía. Iban a cerrar los Astilleros, no había soterramiento, ni plan de rehabilitación del casco histórico, ni dinero, pero no nos quejábamos, solo trabajábamos, con muchas dificultades, con muchas pegas desde otras administraciones. Porque, por ejemplo, resulta penoso que llevemos 12 años para que plaza de Sevilla sea lo que tiene que ser en la ciudad".

De paso Teófila se preguntó "¿qué pasa con el carril bici, con la infravivienda, con Matadero, que es que hablar es muy fácil, pero lo que nos interesa son los hechos. Mociones de censura son bla bla bla... No nos interesa. Lo que queremos es que se trabaje por Cádiz con seriedad".

La ex alcaldesa también se refirió durante su comparecencia ante la prensa a la Comisaría Provincial, después de que esta semana Antonio Sanz, delegado del Gobierno, afirmara a este diario que la Policía Nacional sólo se mudará del Pirulí para ocupar unas nuevas dependencias en Adif. "Con el tiempo me darán la razón, porque el ordenamiento del territorio es pura lógica. En el nódulo de plaza Sevilla es donde se debe situar la nueva Comisaría Provincia, a 500 metros del segundo puente, que le permitirá estar en pocos minutos en otros puntos de la Bahía, junto a la Guardia Civil, al Parque de Bomberos. Es que es de cajón. Pero se conseguirá porque lo demás será un parche". Al preguntarle por qué entonces se sigue trabajando en la vieja Comisaría dijo que "no sé los planes del Ministerio del Interior con respecto al viejo edificio, pero creo que obras había que hacer porque más allá de que no vuelva la Policía no podemos permitir que la fachada se le caiga encima a los ciudadanos".

Por último, se le interrogó por la visita del Rey a Arabia y de la posible firma del contrato para construir las corbetas. "Con los gobiernos de PSOE sufrimos cinco reconversiones navales. Espero que ese contrato se firme este fin de semana, un proyecto que ha hecho el gobierno de Rajoy. Creo que lo vamos a conseguir", concluyó.

Teófila Martínez no hace planes. Pero parece inevitable pensar que dentro de sus planes no aparece dar un paso atrás en política.