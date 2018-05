Puntales quiere eliminar "las carencias que nunca se atajaron"

Puntales se mueve. Sus vecinos han puesto sobre la mesa las mejores que quieren para el barrio. Algunas de ellas son históricas reivindicaciones. "Carencias que las instituciones nunca han atajado", en palabras de Kevin Ortiz, presidente de la entidad vecinal Sueña Puntales. Ahora, un convenio entre este colectivo, el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Sevilla y Arquitectura Sin Fronteras pretende la realización de actuaciones urbanas participativas en el barrio. El proyecto fue presentado ayer en el Consistorio y mañana será su puesta de largo oficial a las 11.00 en la plaza de San Lorenzo del Puntal.

Con una fase de diagnóstico y otra de propuestas se han presentado "problemas concretos" de Puntales para los que a través de los alumnos de un máster en Arquitectura de la Universidad de Sevilla se plantearán soluciones, según explicó Martín Vila, concejal de Urbanismo.

Facilitamos que los ciudadanos se empoderen y exijan a la administración"El convenio permite que los vecinos tomen decisiones y dibujen y sueñen su barrio"Lo prioritario es la circunvalación. El barrio está fuera de la ciudad a efectos de movilidad"

Germán López, de Arquitectos sin Fronteras y profesor de la Universidad sevillana, explicó que se trata de un proceso de planeamiento participativo desarrollado con los vecinos. "Es verdad que todos son participativos, pero también que son muy complejos y de difícil acceso a los ciudadanos en general. Por eso, en unas pocas sesiones de trabajo, los vecinos han podido participar. No solamente en temas de consultas u opinando, sino que realizan decisiones con respecto a próximos proyectos. Permite que los vecinos sueñen su barrio, lo dibujen", manifestó .

Entre los temas más importantes de la iniciativa, López citó los problemas de movilidad a nivel transversal. "En Puntales, para ir en verano a la playa hay que atravesar varias avenidas. No hay transporte público que les lleve a ese lado de la ciudad", precisó. Y añadió al grupo de carencias "la inexistencia de un colegio público o la inacabada terminación del Paseo Marítimo de La Paz al llegar a Puntales". Además, la mayoría de las viviendas "son muy antiguas y por supuesto ahora mismo no cumplen los estándares europeos en cuanto a sostenibilidad y confort. Además, no tienen una fachada a la plaza pública con una cierta dignidad y muchas no tienen ascensores".

Para Sueña Puntales "lo prioritario es la carretera de circunvalación. El barrio está ahora mismo fuera de la ciudad a efectos de movilidad. Una zona entre el agua y la Zona Franca por donde nadie pasa. Este puede ser el proyecto más a medio plazo que podemos alcanzar", según Kevin Ortiz. El dirigente vecinal añadió que "estamos muy contentos con la participación de los vecinos, que quieren transformar el barrio y mejorar su entorno urbano".

Luego de presentarse al público y a las administraciones mañana, "la idea es crear una mesa de concertación donde los vecinos estén presentes y participen de las siguientes tomas de decisiones. Luego tienen que responder las administraciones. Los vecinos saben que existen unos planes como el Edusi, pero han querido adelantarse con sus propuestas", explicó Germán López. El arquitecto también hizo referencia a que la Universidad de Sevilla "tiene un proyecto de fin de grado donde está desarrollando ya estas propuestas arquitectónicas concretas".

Preguntado por el grado de implicación del Ayuntamiento en este proyecto para Puntales, Martín Vila señaló que el Consistorio "ha facilitado las herramientas oportunas. Hemos hecho de nexo entre Puntales y Arquitectos sin Fronteras-Universidad de Sevilla. Facilitamos que la ciudadanía se vaya empoderando y exigiendo a la administración". A juicio del edil, "es bueno tener proyectos concretos que podamos acometer bien desde la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Cádiz o para que lo hagamos nuestro asumiendo el resultado de un proceso de participación, y así plantearlo a otras administraciones. En política, anticiparse es clave". Por último, Vila dijo esperar que esta experiencia "se pueda trasladar a otros barrios y que sirva de estímulo a otros puntos de la ciudad".