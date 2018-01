W Cádizw Jerezw El Puertow Chiclanaw San Fernandow Puerto Realw Costa Noroestew Sierraw La JandaLa previsión de lluvia altera los planes de las cabalgatas

Los casi seguros aguaceros que están previstos en la provincia en la tarde noche del día 5 han llevado a algunos municipios a una decisión desconocida: adelantar los planes de las cabalgatas de Reyes. Cádiz, El Puerto y Jerez juegan con las horas intentando encontrar los huecos de claros en la previsión meteorológica, pero hay otros ayuntamientos que han decidido pasar los cortejos a la jornada de hoy. Otros se arriesgan a mantener sus planes. Así ha quedado el calendario en algunos de los principales municipios.

El Ayuntamiento decidió adelantar en dos horas la salida del cortejo con el objetivo de esquivar la tromba de agua que las previsiones anuncian para el final de la tarde de mañana. La cabalgata estrenará recorrido, al salir de los alrededores del Parque de Varela, y ahora también horario: las tres de la tarde. Todo con el objetivo de alcanzar el final del recorrido, en la plaza de San Juan de Dios, en torno a las cinco y media de la tarde. A esa hora está previsto que los Reyes Magos saluden desde el balcón del Consistorio lanzando caramelos y peluches. La cabalgata contará por primera vez contará con un plan de autoprotección y seguridad. Está previsto que se lancen 8.480 kilos de caramelos.

La Cabalgata de Jerez se va a adelantar una hora de su horario previsto debido a la previsión de lluvia para el día 5 de enero. Por lo tanto, el desfile de carrozas comenzará a las 16:00 horas en vez de a las 17:00 como estaba previsto. Asimismo, la Coronación de los Reyes Magos, igualmente, se adelanta de las 16:00 horas a las 14:30 horas.

Las previsiones de lluvia que amenazaban con impedir la salida de la Cabalgata en la tarde de mañana viernes han obligado finalmente al Ayuntamiento portuense a adelantar la salida a esa misma jornada pero en horario de mañana, cuando según las previsiones la amenaza de lluvia es casi inexistente. Así, los portuenses que encarnan a los Reyes Magos partirán a las nueve de la mañana, a caballo, desde el Castillo de San Marcos, donde se prepararán previamente, para ser recibidos por el alcalde, David de la Encina, en el Ayuntamiento, alrededor de las nueve y media. Ya sobre las diez de la mañana se producirá la adoración al Niño Jesús en la Plaza de España, antes del inicio de la Cabalgata con las carrozas, que partirá precisamente de dicha plaza a las diez y media de la mañana, para concluir al filo de las dos y media de la tarde en el Castillo de San Marcos.

La Cabalgata en Chiclana se mantiene, de momento, para este viernes a partir de las cinco de la tarde con salida desde la antigua Caseta Municipal, frente al Campo Municipal de Fútbol. El ayuntamiento chiclanero confirmó que todo seguirá igual y que se valorará otras opciones en caso de fuertes lluvias, como puede ser la celebración del acto con la presencia de los Embajadores de la Ilusión y su séquito en un pabellón o en cualquier otro espacio cerrado, algo que de lo que informarían con previsión. El delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera, señaló que llevan más de una semana valorando constantemente el parte meteorológico, "pero a día de hoy se mantendrá el plan inicial", apostilló. De esta manera, quiso aclarar que desde el Consistorio o la organización apenas se comenta la posibilidad de adelantar o suspender este importante acontecimiento y que en su momento se tomarían las oportunas decisiones para que los niños puedan disfrutar el viernes de la presencia de sus Majestades los Reyes Magos.

El Ayuntamiento de La Isla no se plantea (también por el momento) ningún cambio en la Cabalgata de Reyes de mañana ante las previsiones de lluvia que se manejan para toda la jornada. De momento, el equipo de gobierno se mantiene a la expectativa y pendiente de los partes del tiempo que se conocerán hoy y que permitirán una aproximación más exacta del tiempo que se espera para la tarde del día 5. Pero ahora mismo no contempla todavía ninguna modificación de horarios o recorridos. Todo sigue según el guión previsto, que incluye la llegada de los Reyes Magos en helicóptero al estadio de Bahía Sur a las 16.00 horas y la posterior salida de la cabalgata desde la avenida Constitución a las 17.00 horas para recorrer toda la calle Real hasta la plaza de la Iglesia. Los cambios anunciados en otras localidades cercanas, como Cádiz o El Puerto, donde se ha decidido ya adelantar las cabalgatas ante la lluvia prevista desataron ayer numerosas dudas entre los isleños acerca de los planes que tenía el Ayuntamiento de San Fernando para las vísperas de Reyes. Las redes sociales se llenaron de comentarios y rumores en este sentido. Pero, por ahora, en La Isla no hay ningún cambio. Se permanece a la espera, como se confirmó desde el gobierno municipal.

La delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real se mantuvo ayer en el horario previsto para la tarde del 5 pese a que las previsiones meteorológicas anuncian lluvia a esas horas casi con el cien por cien de probabilidad. No se va a producir ningúncambio de fecha ni de horarios, confirmaron de este departamento. De esta forma a las 17:00 horas los vecinos que encarnan a los reyes de Oriente llegarán a la ciudad en un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía que aterrizará en la bolsa de aparcamientos situada junto al Club Náutico. Desde ahí se dirigirán al balcón del Centro Administrativo Municipal donde saludarán otro año más a la ciudadanía. Posteriormente saldrá la Cabalgata con el siguiente itinerario: Sagasta, San Ignacio, San Francisco, Barragán, Ángel y De la Plaza hasta llegar a la Plaza de Jesús. Todo esto, naturalmente, si el tiempo lo permite.

En la Costa Noroeste, los ayuntamientos de los cuatro municipios decidieron ayer por la mañana adelantar las cabalgatas sin cambios significativos en los horarios y, por lo general, manteniendo las actividades que, en principio, estaban programadas para mañana viernes 5 de enero. El Consistorio sanluqueño precisó que las previsiones meteorológicas apuntan una probabilidad de precipitaciones superior al 80% y rachas de viento de entre 35 y 45 kilómetros por hora para los días 5 y 6. El Ayuntamiento lamentó públicamente "la negativa del presidente de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar a que la cabalgata pueda contar con las instalaciones del puerto de Bonanza para su salida", como es costumbre año tras año, lo que obligó a la Administración local a trasladar "toda la logística" del desfile a la cooperativa agraria Frusana hasta la hora de la salida. Pese a este contratiempo, el desfile saldrá, igualmente, del barrio marinero de Bonanza a las cuatro y media de la tarde.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rota decidió adelantar la cabalgata a la jornada de hoy -saldrá a las seis de la tarde de la avenida San Juan de Puerto Rico-, pero sin dejar de dar contenido al programa del viernes en cuanto a las visitas de los Reyes Magos al Palacio Municipal Castillo de Luna, el centro de atención a enfermos de alzheimer Manuela Forja, el centro social Cristina Buada y la residencia de ancianos, entre otras actividades.

En las otras dos poblaciones de la Costa Noroeste, Chipiona y Trebujena, las cabalgatas y demás eventos previstos para la jornada del viernes se celebrarán hoy con el mismo horario programado.

Arcos decidió sumarse a las localidades que han adelantado a la jornada de hoy su Cabalgata por las malas previsiones meteorológicas del día 5. El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, presidió por la mañana una Junta Local de Seguridad, donde se acordó el cambio de día del desfile festivo, que arrancará hoy, a partir de las cinco de la tarde, con el mismo itinerario de costumbre. Para el día 6 se mantienen las Cabalgatas de las barriadas rurales arcenses.

Otras poblaciones de la Sierra anunciaron también la modificación del día de la Cabalgata ante las previsiones de lluvias. Así han adelantado para la jornada de hoy sus desfiles los municipios de Bornos, Espera, Algar, Prado del Rey y El Bosque. En el caso de Ubrique, la Cabalgata se celebrará el mismo día 5, aunque se adelanta su salida a las cuatro de la tarde.

Las delegaciones de Fiestas de algunos municipios de la comarca de la Janda han optado por adelantar a esta tarde las cabalgatas y los actos de bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ante la previsión de lluvia anunciada para mañana viernes. Así, Barbate, Benalup, Conil y Medina Sidonia han confirmado ya ese cambio de fecha, mientras que el resto de localidades, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Paterna y Vejer, decidirán a lo largo de esta mañana si varían las actividades y recibimientos previstos para la tarde de mañana 5 de enero, aunque cualquier modificación ya sería para adelantar los horarios en la víspera de la fiesta de los Reyes.