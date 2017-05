Podemos lanza una polémica campaña

Podemos ha iniciado en redes sociales en la capital gaditana una campaña similar a la que se hizo a nivel nacional y la que ha denominado 'Trama gaditana'. En ella hablan de una serie de casos aislados y ponen en el centro de todo a la ex alcaldesa Teófila Martínez, a la que denominan la madrina. Con una especie de caricaturas, se incluye en esta "trama" a concejales como Ignacio Romaní, Bruno García y José Blas Fernández, a ex delegados de la Zona Franca como Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, al ex gerente de Cádiz Conecta, a Luis Bárcenas, Rodrigo Rato e, incluso, a Santiago Cobo, esposo de Teófila Martínez. Tampoco se ha librado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao.

Desde hace unas horas los principales cargos públicos del partido, incluido el alcalde José María González, y la portavoz de esta formación en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, están compartiendo la campaña por las redes sociales.