El Pleno aprueba la remunicipalización de los servicios de playas

La remunicipalización de los servicios de limpieza de las arenas, mantenimiento y limpieza de los módulos de vestuarios, y socorrismo y salvamento de las playas de la capital gaditana ha recibido esta mañana el visto bueno de la Corporación municipal. Los votos a favor del equipo de Gobierno y del PSOE han permitido la desestimación de las alegaciones y la aprobación definitiva del expediente que rige este proceso. Sin embargo, esto no significa que el procedimiento esté finalizado, ya que el PP ha anunciado que va a impugnar el resultado de las Juntas Generales de las empresas municipales Cádiz 2000 y Aguas de Cádiz, también celebradas esta mañana, al señalar su portavoz, Ignacio Romaní, que se ha ocultado información a los consejeros.

El discurso final del alcalde, José María González, sobre lo que supone rescate estos servicios municipales fue bastante clarificador de la estrategia política del equipo de Gobierno. “Hoy es un gran día para los que creemos en lo público”, afirmó el regidor municipal, que reconoció que este procedimiento ha sido “pedregoso”, sobre todo al señalar la labor realizada por PP y Ciudadanos como “defensores de los intereses privados en la ciudad y en el país”. González Santos resaltó que en los informes técnicos se señalan que “se mejoran los servicios, se abaratan los costes y se mejoran las condiciones de los trabajadores”, tres características del expediente en los que van a trabajar para que se conviertan en “realidad” en su culminación. Asimismo, también le solicitó al portavoz del PSOE, Fran González, su “apoyo” en el traspaso de los servicios a Cádiz 2000, ya que su colaboración debe ir “mucho más allá que votar que sí” en el Pleno. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, se mostró “orgulloso” del trabajo que se ha realizado y denunció el “empecinamiento ideológico” de la oposición en contra de la remunicipalización, a pesar de la cantidad de informes elaborados por los técnicos municipales.

Muy diferente fue la posición del PP. Su portavoz, Ignacio Romaní, se afanó en señalar que durante el debate que no se ha justificado “ni que se mejoran los servicios ni que se abarata el coste ni que se mejoren las condiciones de los trabajadores”. El popular afirmó que con este rescate el equipo de Gobierno “pone en peligro el trabajo de quienes ahora lo tienen”, además de recalcar que los servicios van a “costar más dinero a los gaditanos” y que su prestación va a “empeorar” debido a que “se han inventado un coste real” en los informes que se justifica el ahorro para las arcas municipales. También tuvo palabras para el PSOE por dar su voto favorable a la remunicipalización, ya que le hizo “responsable” de su aprobación y de lo que suceda. Incluso, acusó a los socialistas de hacer una “representación teatral” con Podemos, ya que “se abroncan públicamente, pero a la hora de la verdad, cuando hacen falta los votos, el nuevo régimen actual del PSOE dice sí a Podemos”. Con todo, Romaní intentó que el equipo de Gobierno retirara el punto por lo sucedido en las Juntas Generales de Cádiz 2000 y Aguas de Cádiz al no disponer de toda la documentación, un objetivo que no consiguió a pesar de la amenaza de impugnación.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, advirtió al equipo de Gobierno que con la aprobación definitiva del expediente estamos al “inicio del proceso”, por lo que anunció que lo que viene a partir de ahora es “mucho más complicado” para completar el traspaso de las plantillas a Cádiz 2000 y el posterior proceso de consolidación. Por ello, aunque reconoció que “se han ido despejando las incógnitas que se han ido planteando”, le requirió al alcalde que ahora tiene la obligación de “dirigir el proceso de remunicipalización”, por lo que le pidió que “no frustre las aspiraciones legítimas de los gaditanos y de los trabajadores”. De hecho, el socialista indicó sobre el proceso de selección de los trabajadores que espera que “el equipo de Gobierno se afane en explicar a qué se van a enfrentar, cómo y si esto merece la pena”, sobre todo por el problema que puede suscitar cualquier tipo de recurso por no cumplirse los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, resaltó la importancia de que el proceso su culmine correctamente, ya que si se hiciera mal “se cerraría la puerta a otros servicios”.

Juan Manuel Pérez Dorao, portavoz de Ciudadanos, mostró sus dudas por dos de las alegaciones presentadas por este partido. La primera de ellas es la ausencia del cálculo del coste de la mano de obra del servicio de limpieza de la arena, cuyo pliego ha expirado, por lo que resaltó que “no se ha tenido en cuenta ningún criterio de adaptación a un eventual convenio que pudiera negociarse con posterioridad y que fuera de mayor importe”. La otra cuestión que consideró que no se ha resuelto completamente es la del coste por las indemnizaciones por despido, ya que se hace con una indemnización de 12 días por año trabajado cuando el Supremo ya ha dictado una sentencia en el que señala que se deben pagar 20 días por año. Asimismo, también remarcó que la previsión de que el 10% de la plantilla no superará el proceso de selección, un criterio que le parece “excesivamente optimista”. Por ello, y tras indicar las consideraciones del informe externo de la empresa Urbakas que señala que la remunicipalización es viable si “se basa en condiciones de costes no variables”, por lo que los resultados “se desvirtuarían” si hubiera cambios. Por todo ello, afirmó que este proceso “se tiene que hacer con todas las garantías”, algo que cree que no se produce.

El portavoz de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila, mostró su satisfacción por la aprobación de la remunicipalización, que va a permitir “gestionar los servicios de forma directa”, lo que hará que se presten con “calidad”, se consiga “abaratar” el coste y se reduzca la “conflictividad laboral”.