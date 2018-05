'Palatia' se adentra en las más de 60 casas palacio de Cádiz

La hermosa arquitectura que envuelve esta ciudad está rociada de palaciegos edificios que son herencia de la bendita Edad de Oro gaditana. De aquel envidiable XVIII se conservan en el centro de Cádiz hasta 60 casas palacios, a las que ahora se suman cuatro más propuestas por un grupo de investigadores de la UCA (Hum 726 Imagen, ciudad y patrimonio) que dirige el catedrático Juan Ramón Cirici, y que tiene al frente a la investigadora y doctora Yolanda Muñoz, junto a los historiadores y doctorandos Antonio de la Cruz y Moisés Camacho.

El trabajo cuenta con el atractivo reto de que hasta la fecha, ninguna publicación se ha centrado única y exclusivamente en el estudio de las casas palacio de Cádiz. Así que "hemos partido de las 60 casas palacio que están catalogadas en el PGOU gaditano, pero proponemos que se sumen varias más y se cataloguen como tal", explica Yolanda Muñoz.

Pero ¿Cuáles son nuestras casas palacio? Pues las fincas donde los comerciantes gaditanos y extranjeros gestionaban sus negocios en aquel trasiego comercial con las Américas que "presentan una mayor ornamentación, riqueza de materiales y opulencia, algunas veces originales y otras debidas a redecoraciones realizadas en la segunda mitad del siglo XIX".

Conocemos como tal la Casa de los Mora, el Casino Gaditano, el edificio de la Uned, la Casa Pemán, la Casa el Almirante, la Casa Aramburu, Sagasta, 1... y un largo etcétera al que estos investigadores quieren sumar por ejemplo la singular Casa del Pirata, Pasquín, 1 o la mismísima Casa Lasquetty.

Para ello tienen por delante un plazo de 5 años para un estudio que ahora se encuentra cerrando un primera fase de catalogación, búsqueda de bibliografía, divulgación del proyecto en redes sociales, a través de congresos y publicaciones, y en la búsqueda de financiación. "Éste es nuestro talón de Aquiles. Al no ser profesores de la UCA no podemos acceder a ayudas de financiación". Por este motivo, añade la coordinadora, "no le podemos dedicar todo el tiempo que quisiéramos porque tenemos que trabajar o buscar trabajo".

Esta fase también incluye la creación de una red de profesionales de diversas disciplinas "que se han ofrecido para colaborar y participar activamente en Palatia". Así que mientras no llega la ayuda económica "pues las fundaciones bancarias nos han dicho que no, y ya sólo estamos a la espera de Cajasol, además de la Cámara de Comercio y de próximas reuniones pendientes de Ayuntamiento y la Diputación", tirarán del interés de los ilustradores, gestores turísticos, estudiantes, historiadores y arquitectos... voluntarios.

La segunda fase llegará el próximo año con el estudio de los archivos y la bibliografía recopilada -más de 90 publicaciones-. Ardua labor que tiene prevista realizar en dos años, y que se completará con el diseño del sistema de trabajo. "Se trata de un estudio histórico artístico a través de los archivos para configurar un relato global de las casas palacio de Cádiz".

Pero uno de los retos más importantes pasa por la tercera fase: "El diagnóstico del estado de conservación físico burocrático administrativo". Se trata de ver "qué casas están ocupadas o no, en manos privadas o públicas, en qué estado físico su patrimonio, si conocen sus propietarios sus obligaciones de conservación, etc". Se completará con la "propuesta de gestión para revalorizar el patrimonio".

De forma paralela se mantendrá la divulgación, de modo que en verano de 2019 pretenden organizar un curso de verano y este miércoles se presenta en la Universidad.