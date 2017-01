Padres reivindican una Unidad de Cirugía Pediátrica "digna y de calidad"

Una veintena de padres se presentaron ayer en el Hospital Puerta del Mar con una pancarta reivindicando una Unidad de Cirugía Pediátrica "digna y de calidad" para todos los niños de la provincia y con la intención de ser recibidos por el gerente del centro, Rafael Pereiro.

Estos padres llevan esperando reunirse con el máximo responsable del hospital gaditano desde el mes de mayo del año pasado, cuando solicitaron por escrito una entrevista con él tras enterarse del posible traslado de la cirujana pediátrica que trata a sus hijos, la doctora Rosa Muguerza. Al no haber recibido respuesta alguna a su petición, ayer decidieron no marcharse del Puerta del Mar si no eran recibidos por Rafael Pereiro.

Pero éste no se encontraba en el centro. Entonces, los padres intentaron hablar con la directora económica, que tampoco estaba, y con la directora médica, que no quiso atenderlos sin estar presente el gerente. Ya por la tarde, les anunciaron que serían recibidos mañana.

Estos padres recogieron el año pasado 25.471 firmas solicitando a la Dirección del hospital "la permanencia en el equipo de Cirugía Pediátrica de la cirujana doña Rosa Muguerza Vellibre, ya que consideramos que su labor dentro del tratamiento de patologías tales como malformaciones anorrectales y enfermedad de Hirschsprung es fundamental", según recogía el escrito de las firmas. Sus hijos sufren estas patologías, catalogadas como enfermedades raras, y aseguran que desde que está la doctora Muguerza "han mejorado los resultados en el seguimiento".

Ayer, los padres estuvieron entregando en la entrada del hospital cuartillas explicando sus reivindicaciones, ya que además de la continuidad de la cirujana, solicitan, entre otras cosas, que se solucionen los conflictos internos de la Unidad "que han derivado en la desatención de muchos niños de la provincia", aumentar la plantilla de cirujanos pediátricos "para evitar la destrucción del Servicio" y "recuperar la actividad quirúrgica pediátrica", ya que las operaciones programadas están suspendidas desde hace más de un mes.