El PSOE reclama más transparencia en la gestión de la Edusi por parte del Ifef

Al hilo de la denuncia de los delegados de Personal del Ifef sobre la convocatoria de dos plazas de técnicos para la gestión de la Edusi, el Partido Socialista ha denunciado "la falta de transparencia" que sufre este organismo municipal gestionado por Laura Jiménez. "Siguen sin informar acerca de la Edusi, tomando las decisiones de manera unilateral y sin contar con la oposición, con el comité de empresa o con los trabajadores para definir las necesidades del proyecto", denunciaba ayer la concejal socialista Victoria Rodríguez, que se miembro del Consejo Rector del Ifef.

Tras la denuncia de los delegados de Personal por el desconocimiento de esa convocatoria de dos plazas para la Edusi, Rodríguez se pregunta "cuál es la razón de este oscurantismo" y "si existen intereses por parte del equipo de gobierno que los demás desconocemos". "La falta de transparencia no solo afecta a los trabajadores, sino también al Consejo Rector, que es el órgano competente para convocar el proceso de selección", recordaba la edil socialista, poniendo el acento en que esta convocatoria de plazas la firma la vicepresidenta Laura Jiménez "a través de unos criterios de valoración que despierta las dudas de los propios delegados de personal por la posible falta de objetividad".

"Estamos hablando de un asunto muy serio, no sólo porque afecte a los trabajadores, sino porque también influye de lleno en la gestión de la Edusi, una inversión de vital importancia para nuestra ciudad que debe gestionarse bien, de forma responsable y lejos de oscurantismos", afirmaba ayer Victoria Rodríguez, que incluso informaba de que "se han tenido que producir adaptaciones del cronograma que preveía el proyecto, pues hay plazos que no se están cumpliendo y sin embargo en la oposición no tenemos noticia alguna al respecto". "Este equipo de gobierno sólo invoca lo que ellos llaman el Espíritu de la Edusi cuando necesitan contar con nuestros votos, pero en nada les interesa para trabajar codo con codo o para mantenernos informados", criticaba la concejal, que exigió "a los adalides de la transparencia y de la defensa de los trabajadores" que dejan a un lado "esa gestión oscurantista".

Estas críticas de la oposición municipal a la gestión del Ifef en lo que a la Edusi se refiere ya las adelantó hace un mes el grupo del Partido Popular, que denunció la convocatoria de esas dos plazas de técnicos para la Edusi defendiendo la capacidad de la plantilla del instituto para realizar ese trabajo y poniendo de nuevo en duda la gestión de Laura Jiménez al frente del mismo, denunciando "la falta constante de criterio en esta institución tan importante para la gestión de fondos europeos". "Parece ser que todo depende de cómo se levante ese día la concejala", llegó a denunciar entonces el portavoz popular, Ignacio Romaní.