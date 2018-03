"El PP no presenta un candidato, sino al próximo alcalde de Cádiz"

Segunda presentación pública en apenas una semana -no hay dos sin tres- la que hizo ayer el Partido Popular de su candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz -recuérdenlo, ni Juan José ni Juanjo: Juancho- en el Parador Hotel Atlántico ante la cúpula provincial del partido y un grupo de militantes y simpatizantes. Allí estaban los supervivientes de la vieja guardia popular encabezada por el inoxidable Pepe Blas Fernández; la agrupación de los ya veteranos, presidida por Mercedes Colombo, y la pequeña pandilla de los más o menos jóvenes o nuevos, con el descartadísimo José Manuel Cossi como centro de terceras miradas, que a veces parecía un ex novio en la boda de quien le acaba de dejar, recibiendo abrazos, algunos con pinta casi de pésame.

Quien ofició de maestra de la ceremonia de iniciación del candidato -podríamos decir que a su Alcaldía- no fue otra que Teófila Martínez, "la mejor alcaldesa que ha tenido Cádiz y una de las mejores de toda España", repitió en varias ocasiones, por si no había quedado lo suficientemente claro, el iniciado. Por primera vez quizá en toda su carrera política -al menos ante un aspirante a su puesto-, Teófila hizo de distendida entrevistadora trasladando a Juancho -no lo olviden- las preguntas que le parecieron más adecuadas, después de seleccionar y manejar las tarjetas con tanta soltura como Jordi Hurtado en Saber y ganar, que a fin de cuentas de eso se trata. Como comprenderán, no hubo ninguna sorpresa, de manera que el elegido respondió con la máxima naturalidad a todas ellas. "¿Que qué se me pasó por la cabeza cuando me plantearon este reto? Pues que era un acto de osadía por parte vuestra y por la mía sustituir a la mejor alcaldesa de Cádiz y de toda España", contestó Juancho. "Él, que siempre tiene tan buen color, se quedó pálido", reveló al público la anfitriona, que no dejó de ser ensalzada en ningún momento. "¿Cuales son para tí las máximas prioridades en los próximos años?", se le preguntó enseguida, claro. Y ahí el candidato levantó las portezuelas de los cañones y lanzó la primera andanada contra el barco del enemigo, justo a la altura de la línea de flotación: "Hay que recuperar la política social, la de vivienda, que este equipo de gobierno tiene abandonada, usando la demagogia y el sectarismo". No olviden tampoco la palabra sectarismo ni sus derivadas. El aspirante al título la repitió una docena de veces. Como tampoco el argumento de quela ciudad y el Ayuntamiento están paralizados y el PP hará que vuelvan a funcionar como lo hizo durante 23 años. Porque el gobierno de la izquierda en Cádiz es sólo un paréntesis del que sólo el PSOE es culpable. "Nosotros entregamos 2.500 viviendas y estos en tres años no han hecho nada". Otra de las prioridades: el desarrollo empresarial y de la inversión: "De Isabel la Católica han expulsado a los emprendedores". Una más: los jóvenes. Y vuelta a la necesidad de arrancar los motores parados de la ciudad, como los de los pliegos de limpieza y de transporte. "Hay un desinterés absoluto por gestionarla", refuerza el candidato, antes de insistir en el sectarismo "de quien cesa a directores de área" y de quien "expulsa de los Servicios Sociales a quienes montan un follón".

"Cuando voten, piensen en todo lo que hizo Teófila por la ciudad y en lo que hará 'Juancho' por ella""No se confundan: 'Kichi' está en Podemos como Podemos es 'Kichi', por si alguien dice que es de 'Kichi' y no de Podemos"

Como el valor a los militares, a un concejal de Teófila se le presupone, además, la capacidad de trabajar 24 horas al día y la obligación de coger el teléfono a las dos o las tres de la mañana, "aunque alguno lo apagase", dijo el alto mando mirando a la primera fila, donde estaba Ignacio Romaní. El candidato se fue creciendo poco a poco y a la pregunta de cuál es la principal fortaleza de la ciudad respondió que "la nuestra, porque la vamos a cambiar". Y no les quepa la menor duda de que "con Juancho en el Ayuntamiento y el PP en la Junta, Cádiz tendrá el hospital que le niega Susana Díaz". Lo dice Mercedes Colombo ¿Un deseo? "que se adelanten las elecciones ya". Pero fue el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien elevó hasta el clímax la autoestima del elegido. "Se trata de una gran persona y de un gran político que reúne juventud, experiencia, rigor y simpatía, y es un gaditano con visión de liderazgo de provincia", afirmó. "No estamos presentando a un candidato, sino al próximo alcalde de Cádiz", enfatizó.

El dirigente popular le animó a hacer una política "en positivo", porque el PP "es el partido de las buenas noticias y va a seguir siéndolo", refiriéndose a la industria. Abierta ya de lleno la precampaña puso como ejemplo Sanz "la elaboración de un plan estratégico de Navantia para los astilleros de la Bahía de Cádiz para los próximos años". Y levantada la veda de las promesas con muchos ceros cifró en "1.600 millones de euros la carga de trabajo directo y en otros 11.000 en contratos" los que asegura que "se traducirán en 15.000 empleos vinculados a los contratos de astilleros". "Nos hemos comprometido a crear 90.000 puestos de trabajo en la provincia y así lo haremos", recalcó.

Sanz remató la exaltación a Teófila, "un modelo a seguir y a imitar todo este tiempo" y, por último, lanzó un aviso a votantes en dialecto inequívocamente rajoniano: "Que nadie se confunda, Kichi está en Podemos como Podemos es Kichi; por si alguien tiene la estrategia de decir que él es de Kichi y no es de Podemos. Él está en Kichi como Podemos, como Podemos está en Kichi [sic]. Y eso que nadie lo olvide hoy ni cuando vaya a votar. Y cuando vaya a votar, que piense en lo que hizo Teófila en la ciudad y que se ilusione con lo que va a hacer Juancho por Cádiz".