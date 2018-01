Miembros del Plan C visitan la Aduana de la mano de José María Esteban

Una veintena de ciudadanos, muchos de ellos ligados al Plan C, visitaron este martes las instalaciones de la Aduana, en la Plaza de Sevilla, convocados por el arquitecto y portavoz del foro en defensa del edificio José María Esteban.Aunque desde el Plan C aún no se han pronunciado sobre si son partidarios o no de la conservación del edificio -hay en su seno miembros a favor y en contra- un primer sondeo parece inclinar la balanza hacia su mantenimiento, no por razones estéticas y urbanísticas, sino por puro pragmatismo: "Ahora no hay dinero para tirar esto y reubicar lo que hay aquí dentro", dijo uno de sus miembros.Con la jefa de Aduanas, Concepción de la Rosa, como anfitriona, los del Plan C y otros ciudadanos recorrieron las dependencias del edificio. En la azotea trasera, bajo las explicaciones de José María Esteban, conocieron sus valores arquitectónicos y evaluaron las posibilidades de la antigua estación y del espacio que lo separa de ella en el caso de que se eliminase el almacén anejo.Entre los visitantes estuvieron el arquitecto Mario Barrios, Paco Cano, Paco Alarcón, Marieta Cantos, Alberto Ramos Santana, Paco Gómez, Hans Joseph Artz, Felipe Marín y Herminia García Marín.