La Junta pedirá explicaciones por el asfaltado de tramos de adoquines

Actualmente, esa solución intermedia de las bandas de rodadura ya se ha implantado en la calle Honduras, prácticamente en toda la Alameda y parte de Doctor Gómez Ulla (desde la calle Fermín Salvochea hasta Simón Bolívar), y en un tramo del Campo del Sur (desde Pericón de Cádiz hasta Sagasta). Falta, por tanto, intervenir en el tramo de Duque de Nájera y en el Campo del Sur a partir de Sagasta. En esos espacios se ha convertido en habitual que los adoquines compartan espacio con parches de asfalto, que sí es cierto que tras esta última actuación municipal se han convertido en tramos completamente asfaltados, algo que a priori la Junta de Andalucía no aprueba.

Este proyecto al que se hace referencia no es otro que el doble carril de asfalto que en cada sentido de circulación ya se ha habilitado en buena parte de la ronda de circunvalación del casco histórico, en una medida intermedia entre la conservación del adoquinado y su sustitución por un asfalto que beneficia al tráfico. Hasta llegar a este punto, conviene recordar que el Ayuntamiento intentó dar solución a los problemas que el deterioro en el adoquinado provocaba -y provoca aún hoy en día- en el tráfico de esa ronda de circunvalación del casco histórico.

Fuentes de la administración andaluza trasladaban ayer a este medio que los técnicos de Cultura había comprobado sobre el terreno la actuación realizada, "que no se corresponde para nada con el proyecto aprobado".

Es por esto que unos días después, este periódico ha podido saber que la Junta de Andalucía va a requerir al Ayuntamiento información sobre esta actuación. Y es que la comisión de Patrimonio dependiente de la delegación territorial de Cultura no aprueban esta medida, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones en el pasado.

Invitan a denunciar "toda agresión al patrimonio"

A raíz de la denuncia ciudadana sobre el asfaltado de algunos tramos de la ronda de circunvalación, desde la Junta de Andalucía se hace un llamamiento a la ciudadanía para que se eleve denuncia "ante cualquier agresión al patrimonio que entiendan que se está cometiendo en la ciudad". Y es que aunque los técnicos de Cultura suelen actuar de oficio, no siempre la administración llega a ser consciente de los daños que se puedan estar originando. "Pero siempre que llega una denuncia se le da recorrido", finalizando luego con alguna actuación o no. Por eso, desde la delegación de Cultura se 'invita' a la ciudadanía a no dudar a la hora de poner en conocimiento de la administración competente (la delegación territorial de Cultura de la Junta) lo que se considere cualquier agresión al patrimonio de la ciudad.