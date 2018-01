Ganar Cádiz muestra su apoyo a Eva Tubío, Martín Vila y las trabajadoras sociales investigadas

Desde Ganar Cádiz en Común han mostrado este miércoles su absoluto apoyo a sus dos concejales Martín Vila y Eva Tubío, así como a las otras cuatro trabajadoras sociales y una abogada ante la declaración que tendrán que llevar a cabo en los próximos días en los juzgados tras una denuncia del PP por “falsa acusación” en el caso Matadero.

Desde la formación anticipan que “la confianza y el respaldo son absolutos ahora y no van a cambiar en ningún momento de todo este proceso, puesto que conocemos perfectamente las circunstancias de los hechos y estamos ante dos casos distintos y ambos totalmente legítimos”. “Por un lado, -explican- las cinco trabajadoras sociales, entre las que se encuentra la actual concejala, que en su momento colaboraron con la investigación por las dudas que albergaban en la adjudicación de viviendas y contaron en sede judicial ni más ni menos que lo vivido en su puesto de trabajo”. Además, cabe recordar que dicha investigación se inició porque la Junta de Personal del Ayuntamiento puso en conocimiento a la Fiscalía. Y por otro lado, el caso de Martín Vila, que “como coordinador local de Izquierda Unida, puso voz a la personación de la formación en el caso y posterior recurso”. Y añaden que “Vila ya explicó en su momento que desde la formación se entendió, y así lo mantienen, que era su responsabilidad como grupo de la oposición pedir que se investigara hasta el final esta cuestión”.

En este sentido, Ganar Cádiz en Común opina que “la actitud del PP no se debe más que una práctica común en su actividad política, no solo en Cádiz sino a todos los niveles, que es la de querellarse contra cualquiera que ose a poner en duda su gestión mediante una denuncia, una petición de investigación o incluso simples declaraciones públicas”. Añadiendo que “no es nada nuevo, ha ocurrido en casos de renombre nacional como la Gürtel o el Caso Bárcenas, y también le pasó al Alcalde por pronunciarse sobre la crisis del agua contaminada en Loreto. Ante la acusación o la investigación, el PP responde con denuncia, es su estrategia porque así pretenden amedrentar para que nadie se atreva a ponerlos en duda”.

Finalmente, recalcan que “la petición de dimisión del PP a nuestros concejales también es una práctica habitual, que hacen de forma automática y periódica con cualquier concejal, no son los primeros y lamentablemente puede que no sean los últimos. Ni siquiera lo tomamos en serio, porque además, esto es un asunto anterior a sus actuales responsabilidades de gobierno y que no está para nada relacionado con las mismas. Creemos precisamente que ante la buena labor que están desempeñando, el PP no sabe qué hacer para desprestigiar”.