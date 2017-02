Fernando López Gildelegado del gobierno andaluz en Cádiz"Este alcalde tiene, en lo personal, mejores formas que Teófila"

Fernando López Gil llegó a la delegación del Gobierno de Andalucía en Cádiz en 2012. Es decir, en lo peor de la crisis económica cuyo final del túnel no se comenzó a atisbar hasta bien entrado 2014 y que aún mantiene duros coletazos en el día a día de muchos gaditanos. En este tiempo ha tenido que torear mil y una reclamaciones de los municipios de la ciudad, ahogados por la falta de recursos, y sobre todo de los colectivos gaditanos que han puesto a la Junta en el punto de mira de sus protestas. En este tiempo ha sido evidente su capacidad de diálogo con los políticos locales, sean o no de su cuerda política.

-Tras años de compromisos defraudados, dígame por qué ahora nos tenemos que fiar de las promesas inversoras en Cádiz realizadas por la presidenta Susana Díaz tras su reunión con el alcalde José María González.

-En primer lugar, es cierto que han sido años intensos pero no es verdad que hayan estado carentes de inversiones en Cádiz. Es uno de los municipios con más inversión de la Junta, pero es verdad que hay un histórico de proyectos que son muy simbólicos en la capital que hacen que a veces se dejen oscurecida la serie de actuaciones que hacemos en Cádiz.

Esta vez hay claramente un compromiso de la presidenta y un compromiso por escrito con una comisión para el seguimiento de estos proyectos y además hay voluntad leal para que éstos se lleven a término, porque es verdad que a veces hemos manifestado querer llegar a acuerdos y después me he encontrado reticencias para poder realizarlos. Quizás es verdad que no todos se puedan realizar, pero estoy convencido de que se realizarán la mayoría y se le incorporarán otros nuevos. Y además en corto espacio de tiempo, salvo Valcárcel, porque yo creo que en un par de años estarán todos resueltos si no en marcha.

-Hay casos como la Ciudad de la Junta en la que las dudas las traslada el consejero. Parecía que era un proyecto claro y ahora dice que hay que ver si es viable.

-Antes de que el consejero viniese (al Ayuntamiento) hicimos un trabajo previo donde vimos que los Depósitos de Tabacos reúnen las condiciones como equipamiento judicial y que tiene los metros suficientes para en una primera fase albergar todos los edificios y además nos permite tener suficientes metros para crecer en el futuro.

Un arquitecto de la Universidad de Sevilla está haciendo un estudio previo que estará listo en Semana Santa, donde se verá la viabilidad del proyecto. Si dice que el coste es de 25 millones, pues será que no; en todo caso, nuestro informe sí indica que el complejo reúne las características para ser viable tanto económica como en espacio.

-¿Y cuál será ese límite de gasto?

-Es un debate complicado, intenso en función de quien lo plantea. Tiene que ser una cuantía que nos permita licitarlo pronto y que no se ponga en la cola de los proyectos por desarrollar. Restando el alquiler de los edificios actuales y los ahorros en temas de seguridad y otros, la cantidad anual de ahorro es de un millón de euros anuales.

-Dígame de verdad qué va a pasar con el proyecto del Hospital Regional.

-Yo no lo sé, sinceramente. La Consejería de Salud dice que no descarta el nuevo hospital, pero que no hay financiación para hacerlo ahora. Yo a veces he dicho "vamos a decir ya que no se hace", pero me dicen desde la Consejería que ellos quieren construir el hospital de Cádiz, pero cuando se pueda.

Cuando llegó la crisis y Europa nos limitó las inversiones públicas, tuvimos que hacer esa política, aunque la criticásemos. Pusimos sobre la mesa que era lo prioritario y seguimos prestando el servicio sanitario, con muchas dificultades mientras que en otras comunidades se vendían hospitales y se producían recortes en la cartera de servicio. Aquí, con muchas dificultades, no se ha producido.

En este tiempo hemos primado el servicio y el Hospital Puerta del Mar cada año tiene inversiones millonarias importantes (éste, de 3,6 millones de euros). Y seguimos invirtiendo. Entendemos que es necesario un nuevo edificio, pero hoy tenemos una instalación hospitalaria de primer nivel. En el Puerto del Mar necesitamos tecnología y maquinaria de primer nivel , que es lo que estamos comprando. Eso es lo importante, porque en ningún caso ahora para mejorar la calidad asistencial es necesario un nuevo hospital.

-Visto ahora, el proyecto que se presentó hace quince años resulta exagerado.

-Yo soy incapaz de decir si era exagerado porque en aquel tiempo todo era así de voluminoso, aunque nosotros éramos una de las comunidades menos dada a la exageración. Era un momento en el que teníamos un límite de endeudamiento que nos permitía hacer esas obras que ahora no existe.

-Juguemos con la hipótesis de que todos estos proyectos salen adelante. Si lo sumamos con los que se han caído, como el Centro de Estudios Constitucionales o el Albergue Juvenil, resulta que la Junta se ahorra muchos millones en Cádiz.

-En absoluto. Actualmente en proyectos de inversión no hay ninguna ciudad en la provincia que tenga tanta inversión en esta legislatura como la capital. Ya quisieran los alcaldes de Jerez, San Fernando o Chiclana de tener el Centro de Transferencia Empresarial, el proyecto de Valcárcel, el Teatro Romano que tiene una inversión inicial de 5 millones de euros, o los más de 7 millones en programas de viviendas que no tienen ningún otro municipio.

A eso unimos el centro investigación unido al Puerta del Mar, con cerca de 10 millones de euros, además de los proyectos de la UCA con financiación de la Junta. O la participación futura en el Museo del Carnaval, el Centro de Emprendimiento o la participación en la integración del puerto y la ciudad. Empiezas a sumar y hay grandes compromisos.

-Sin embargo, en materia de vivienda, el compromiso de hace una década ya no es tal.

-¡Que se nos diga a la Junta de Andalucía que nuestro déficit sea la vivienda, cuando Cádiz ha tenido una inversión superior a los 100 millones de euros en menos de una década! El compromiso con Cádiz ha sido mayúsculo, porque hemos sido la única administración que se ha implicado en este problema. Este año tenemos más de siete millones de euros en inversión en vivienda, entre ellos una nueva fase en el Cerro del Moro.

-Qué tal su relación con el alcalde, José María González.

-A ver. Este alcalde tiene en lo personal mejores formas que lo que tenía Teófila Martínez. Ella era una persona que tenía las ideas claras de lo que quería, pero era una persona mucho más dura en su temple, en su forma de gestionar. Con este alcalde es muy más fácil tener una vinculación más personal que con ella, que era mucho más fría. El convenio sobre el patrimonio lo firmamos con Teófila, pero en lo personal es más fácil llevarse bien con este alcalde.

-¿Lo ve gobernando tras las elecciones de 2019?

-Puff! Mire, yo llegué a esta Delegación en 2012 y creo que entre las grandes ciudades, de Conil para arriba, sólo se mantienen los alcaldes de Algeciras y Sanlúcar, todos lo demás han cambiado. Si va a seguir o no, comprenderá que soy incapaz de saber lo que va a ocurrir. A mí lo que me gustaría es que hubiera un alcalde socialista.

-¿Y que se llame Fran González?

-El que decida la agrupación socialista de Cádiz, porque el partido tiene autonomía a la hora de elegir a su candidato.

-Cuentan quienes estuvieron en la visita al Ayuntamiento de la presidenta Susana Díaz, que ésta estuvo muy fría con el portavoz socialista.

-Bueno, la presidenta, días antes de la reunión con el alcalde, había realizado una defensa pública del portavoz de Cádiz. Ella, al salir del encuentro, estuvo hablando con él y el día anterior a la visita tuvimos charla para ver lo que se iba a tratar en el Ayuntamiento.

-No sé si Susana Díaz le dijo ese día qué va a hacer respecto a su candidatura a la secretaría general del PSOE.

-(Se ríe) Sí, me dio todos los detalles.

-¿Cómo puede afectar a la gestión de la Junta esta posible candidatura?

-Si a España le va bien, a Andalucía le va bien. España necesita un PSOE fuerte, un PSOE que sea capaz de ser alternativa de gobierno para defender lo que hemos defendido siempre. Y hoy ese PSOE está en una situación de debilidad por lo que para mí Susana Díaz es la mejor líder. Habrá dificultades, pero quedémosno con lo positivo y no con lo negativo.

-En Cádiz se ha conformado un grupo con veteranos militantes favorables a Pedro Sánchez.

-Por una parte, yo los respeto absolutamente. Es verdad que me cuesta en algún caso entenderlos porque estoy en otra posición diferente. Esos compañeros ya estaba antes con Rubalcaba. Sánchez ha tenido dos veces la oportunidad de ganar las elecciones y no ha podido.

-El PSOE gaditano sigue sin levantar cabeza.

-El PSOE local tiene las dificultades tradicionales. Desde que Teófila Martínez llegó (en 1995) y desde que tuvimos la crisis de la salida de Carlos Díaz, el PSOE de Cádiz ha tenido altibajos pero nunca ha estado fuerte; y ahora se le une la dificultad nacional. Pero al igual que (la victoria en) Cádiz ha sido un símbolo para Podemos, lo será para el PSOE en las próximas elecciones.

-La ITI es la gran apuesta por el desarrollo de la provincia. Vuelvo al principio: ¿por qué nos lo tenemos que creer tras tantos planes fracasados?

-Este plan es para lo que las empresas dicen que necesitan y los anteriores basaron mucho sus acciones en lo que los ayuntamiento decían que hacía falta, y muchas eran actuaciones electorales que no creaban empleo.

En todo caso, la gestión de los fondos europeos está siendo un quebradero de cabeza para todos por los trámites impuestos por Bruselas. Nosotros sí vamos más adelantados. Lo importante de la ITI es que va a cambiar el modelo productivo de la provincia, con la innovación como bandera.