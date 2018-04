'Emma, tú no eres de Cádiz', el día 28 en La Candelaria

Los temporales que azotaron la ciudad a comienzos del mes de marzo y que provocó daños en las playas y en las murallas han propiciado la celebración de un festival carnavalesco que buscará recaudar dinero para entregar a las asociaciones que ayudaron a los damnificados. El 'tuit' que lanzaba entonces la chirigota 'Las convento de Santa María La Yerbabuena' se ha materializado en la gala Emma, tú no eres de Cádiz, aprovechando el nombre del temporal más violento y la frase que Manolo Morera ha popularizado en el Carnaval 2018 con su cuarteto. Finalmente, el festival se celebrará el sábado 28 de abril en el Baluarte de la Candelaria desde la una de la tarde y a beneficio de Calor en la Noche, Amigas al Sur y Bahía Felina. Por cinco euros, los aficionados podrán disfrutar de un buen número de agrupaciones. Además de la citada agrupación ya han confirmado su asistencia'Los campaneros', 'Los incontrolables', Pueblo llano', 'No te quemes todavía', 'Los crazy de los 40', 'Cai de miarma', 'Rockola', 'Este año nos veréis en el altar', 'No tienes tú tablas ni ná', 'La comuna' o 'La Mari'. Queda por confirmar la presencia de otros grupos.

Las actuaciones, simultáneas, se efectuarán sobre varias tarimas dispuestas en La Candelaria. Las entradas se venderán en la misma puerta de acceso el día del festival. Las barras, con precios populares, estarán gestionadas por las asociaciones destinatarias de los beneficios.