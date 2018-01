Doctor Ramón Ruiz Mesa: "Jerez lo aúna todo para desarrollarse como persona y como profesional médico"

El Perfil



El Dr. Ruiz se formó en la Universidad de Granada, y obtuvo su grado de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz en 1991. Realizó su formación en la Especialidad de Oftalmología en el Hospital General de la S. A. S. de Jerez de la Frontera, y completó su formación posteriormente en Madrid, Sevilla y Londres (1993-1996). Inició su carrera profesional como Jefe de Servicio de diferentes hospitales gestionados por la empresa sanitaria José Manuel Pascual Pascual S. A. Desde 2004 está a cargo de la Dirección Médica y Fundación de la Clínica Oftalmológica OFTALVIST JEREZ para posteriormente ampliar a la misma función en todos los Centros que la cadena nacional tiene en funcionamiento en Andalucía (Sevilla, Granada y Málaga). El Dr. Ruiz Mesa es un activo investigador que ha participado y participa en numerosos estudios multicéntricos, tanto nacionales como internacionales, especialmente sobre lentes intraoculares de alta tecnología. Resultado de esto, es autor o coautor de más de 20 artículos científicos y más de 300 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Es además autor y coautor de varios libros sobre cirugía de cataratas y cirugía refractiva.

Es asiduo speaker así como cirujano en directo, en los principales eventos y reuniones a nivel nacional e internacional. Es miembro de las Juntas Directivas de las siguientes Sociedades Científicas : SEO: Sociedad Española de Oftalmología y de la SECOIR: Sociedad española de cirugía implanto refractiva, además, el Dr Ruiz Mesa pertenece a las siguientes Sociedades Científicas: Sociedad Andaluza de Oftalmología (SAO),), European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), International Society of Refractive Surgery (ISRS), siendo evaluador habitual de las Revista Indian Journal of Ophthalmology y del Journal of Emmetropia.