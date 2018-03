Derechos Humanos denuncia la "intensificación del racismo institucional"

Los sucesos acaecidos en el barrio madrileño de Lavapiés, con la muerte del senegalés Mame Mbaye, casi coinciden con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra hoy. Con tal motivo, y en solidaridad con el mantero fallecido, la delegación en la Bahía de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) celebrará una concentración esta tarde a partir de las siete en la plaza de El Palillero. Ayer, el delegado de este colectivo en la Bahía, Diego Boza, y Amin Souissi, portavoz del área de Inmigración, realizaron una rueda de prensa para hablar de temas relacionados con el racismo y la xenofobia. En la misma, y sobre el citado suceso de Lavapiés, Boza habló de "intensificación del racismo institucional". Mame Mbaye "llevaba 14 años en España y no había conseguido regularizar su situación por la dureza de la Ley de Extranjería con estos colectivos. Esta situación es caldo de cultivo para una guetización y discriminación. Hay controles por perfiles étnicos por parte de la policía, que para en la calle solo a personas que presentan rasgos diferenciados". Al respecto, llamó a reflexionar "si no estamos criminalizando dos veces a estas personas: les estamos abocando a situaciones que luego cuando surgen nos alarman. Es un círculo vicioso que hay que romper. De lo contrario estamos generando el clima para que se desarrollen estas actitudes racistas".

Sobre la propuesta que Podemos presentaba ayer en el Congreso para despenalizar la venta ambulante, Boza destacó que "la experiencia que tenemos con la mayoría de las personas es que ellos no compran esos productos fuera de los mercados oficiales. Algunos pueden ser falsificaciones, pero la mayoría no lo es. Sí entendemos que a estos colectivos hay que buscarles una solución, una alternativa. Lo contrario es dar la espalda a un problema social que mantenemos". Recordó que "en la provincia de Cádiz, durante un tiempo la oficina de extranjeros permitió la legalización de los vendedores ambulantes. Eso conllevó que esas personas pudieran pagar su IVA y su IRPF y realizar sus actividades de forma legalizada. Eso es sacar a la luz a personas y evitar el comercio ilícito. Eso es mejor que la criminalización, que solo conduce a una espiral que lleva a más criminalización".

"Es un círculo vicioso. Abocamos a los inmigrantes a situaciones que luego nos alarman"

Amin Souissi añadió que hay muchos inmigrantes en la provincia que se dedican a la venta ambulante y no pueden regularizar su situación. Y denunció que "los sin papeles en Jerez no pueden circular por las estaciones de trenes y autobuses. La policía está haciendo identificaciones por el aspecto que tienen las personas. En Algeciras también ocurre diariamente". Y criticó la situación de los centros de menores "donde están expulsando a los que cumplen 18 años, y se quedan en la calle. La inmensa mayoría estos chicos no se dedican a nada, a deambular por las calles. La Junta no tiene un plan. Ni formación ni futuro. Solo les dan techo y comida. Cuando cumplen 18, a la calle. Sin oficio".

Según Boza, la APDHA ha percibido "un incremento"del racismo y la xenofobia en las redes sociales, así como una "criminalización del inmigrante". Y puso como ejemplo la detención de Anna Julia, asesina confesa del niño Gabriel. "Ese desgraciado hecho ha supuesto una criminalización no solo de la asesina confesa sino de todo un colectivo: del inmigrante, del negro, de la mujer. No puede responsabilizarse a todo un colectivo por su color de piel de unos hechos concretos cometidos por una persona", apuntó.