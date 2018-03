El Concurso 2019 ya suena

Mientras buena parte de la ciudad está enfrascada en ultimar los detalles de la inminente Semana Santa, hay quienes trabajan ya para el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2019. O al menos, para ir sondeando opiniones y tomando notas con la idea de que en el verano pueda haber un modelo de COAC ya definido. Y ha sido la Asociación de Autores el primer colectivo que ha organizado un encuentro entre protagonistas de la fiesta con este fin. Con una destacada participación de autores en activo, el colectivo celebraba el jueves una tertulia-debate en la que el presidente, Miguel Villanueva, se acompañaba del letrado de la asociación, Víctor Arnedillo, y del presidente del jurado del Concurso 2018, Jesús Monje. Sobre la mesa se pusieron diversos temas como el modelo de Concurso, tratándose la posibilidad de que la fórmula actual contase con una variación: celebrar una sesión más de semifinales. Así, serían cuatro y cada una contaría con siete grupos. Por lo tanto, pasaría a esta fase una agrupación más que hasta ahora, 28 por 27. Como es habitual, sobre la preselección hubo poco consenso, aunque muchas ideas. Entre ellas, limitar el número de participantes a un número fijo cada año. Se sacó a colación el eterno planteamiento de hacer una preselección fuera del Teatro Falla, aunque no parece que esta alternativa vaya a tener mucho recorrido.

Sobre el jurado se habló de que las agrupaciones elijan al presidente de entre un grupo de candidatos presentado por las asociaciones carnavalescas. Y posteriormente, como hasta hace dos años, el presidente sea el que escoja a su equipo, cuyos vocales deberían cumplir varios requisitos -entre ellos que no guarden parentezco con el presidente- y al menos entre los elegidos haya algún experto en música, en literatura o lengua o en artes escénicas. En ningún caso se quiere repetir la elección a través de una bolsa de aspirantes, como ocurrió en el COAC 2018.

Rechazo a la bolsa de aspirantes a jurado y un sí a que el presidente elija a su equipo

Parece que existe acuerdo en mantener el sistema de puntos. El jurado reconoce que resulta idóneo que letra, música y afinación se repartan cada una la tercera parte de la puntuación de una copla. Y que la puntuación comience desde cuartos. Por contra, es unánime el rechazo a la denominación de aptos y no aptos para los clasificados y no clasificados. Igualmente se planteará que las agrupaciones que no pasen el primer corte puedan tener la oportunidad de conocer si se han quedado cerca de pasar de fase.

En el encuentro celebrado en la sede de Autores se hizo patente la preocupación por la ausencia de gaditanos y gaditanas entre el público. Se expusieron varias opciones para resolver esta situación, aunque ninguna es susceptible de cuajar.

Los asuntos tratados en la tertulia del jueves se llevarán a la asamblea que Autores convocará para sus socios en el mes de mayo. Y de allí, lo aprobado se trasladará a la junta ejecutiva del COAC en el Patronato.

De cualquier manera, el Concurso de Agrupaciones 2019 no contará con las apreturas de fechas que afectaron al calendario del Concurso 2018. Será un Carnaval tardío y la gran final se celebrará el 1 de marzo. Por tanto, entre la festividad de Reyes Magos y el inicio del certamen de coplas habrá mucho margen.