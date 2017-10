Comienza la campaña de vacunación frente a la gripe

Manuel lleva más de 15 años vacunándose cada invierno contra la gripe y este año tampoco ha fallado. Se enteró la semana pasada de que el lunes 23 comenzaba la campaña de vacunación y, al no poder coger cita con antelación, ayer se presentó en su centro de salud, donde le dieron cita para el mismo día. "A mí me viene estupendamente. Antes siempre pasaba los inviernos fatal. Todos los años cogía la gripe en Navidad o Nochevieja, con fiebre muy alta, y me daba las fiestas. Pero desde que me vacuno, no he vuelto a cogerla más y por eso no fallo", relataba este hombre de 78 años mientras esperaba su turno en el centro de salud de La Laguna.

Debido a esta experiencia, Manuel recomendaba a todas las personas mayores de 65 años que se pongan la vacuna. Igual que Juan, otro hombre que ayer también acudió a ponerse su dosis en el centro de salud de La Laguna. Él había cogido cita el pasado viernes. "Mi hijo, que es médico, me recomendó que me pusiera la vacuna cuando cumplí los 65 años y me la pongo siempre; y ya tengo 81. Desde entonces, solo he cogido algún catarrillo, pero gripe no", afirmaba Juan, asegurando que su mujer también se pone esta vacuna cada año. "Yo recomiendo a la gente que se la ponga porque no tiene reacción, no duele y puede evitar coger la gripe", concluía.

A pesar de que el primer día de la campaña acabaron cogiéndose todas las citas para vacunarse esa jornada en La Laguna, todavía hay muchas personas reticentes a inmunizarse. Por eso, desde el SAS están haciendo un llamamiento a que se vacunen todas las personas mayores de 65 años y las que padecen determinados problemas crónicos de salud, en las que la gripe puede producir un agravamiento de su enfermedad y tienen alto riesgo de presentar complicaciones, como problemas respiratorios severos, cardiopatías, cáncer o alteraciones del sistema inmunológico y metabólico, o que padezcan obesidad mórbida. Para ello, deben pedir cita en su centro de salud, a través de internet, de Salud Responde, llamando al teléfono 955 545 060 o a través del correo electrónico saludresponde@juntadeandalucia.es. También se puede solicitar cita a través del Servicio de Teleasistencia de la Junta.

El enfermero coordinador de Cuidados del centro de salud de La Laguna, Juanma Caparrós, precisó ayer que a los pacientes que no pueden desplazarse, se les administra la vacuna en sus domicilios. Añadía que los enfermeros que hacen seguimiento de pacientes crónicos y mayores de 65 años, ponen la vacuna a estas personas sin necesidad de pedir cita, si lo desean.

La campaña de vacunación de la gripe continuará hasta principios de año, pero Juanma Caparrós recomienda ponerse la vacuna antes de que comience el frío, para estar inmunizado antes de que empiece a haber casos de gripe, ya que la inmunidad tarda entre una y dos semanas en crearse.

"Lo ideal es que se vacune más del 65% de las personas mayores de 65 años porque así hay menos riesgo de que padezcan la enfermedad y menos vehículos de transmisión", afirmó este enfermero, quien señaló que este año también se recomienda poner la vacuna frente al neumococo a las personas de entre 65 y 75 años que no se la hayan puesto en años anteriores, para protegerse de una de las principales bacterias productoras de neumonía y de otras infecciones, como sinusitis y otitis media.

La vacuna se elabora cada año con las recomendaciones que publica la OMS, según los datos obtenidos del sistema de vigilancia del virus de la gripe y en función de los virus que circulan en el hemisferio Sur, donde comienzan antes las temporadas de gripe. Este año, la vacuna antigripal que se está administrando es la trivalente, que protege contra las cepas A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09, A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) y B/Brisbane/60/2008. En la provincia de Cádiz se han distribuido un total de 144.175 dosis en 136 puntos de vacunación.