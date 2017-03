Comienza la V Semana de las Letras de la UCA

Comienza la V edición de la Semana de las Letras de la Universidad de Cádiz en la Facultad de Filosofía y Letras. A las 12.30 horas es la inauguración oficial.

A las 13:00 horas se celebran el Taller de escritura colaborativa: Cuánto cuento: mi cuento es tu cuento, por Rafael Rojas y Víctor A. Peralta; el seminario La comunicación no verbal cuando mentimos, por Alicia Mariscal; la charla La metaficción como recurso lúdico en la literatura y en el cine, por Luis Miguel Robledo; la presentación de la novela histórica Non plus ultra. Asalto a las columnas de Hércules, de Antonio S. Illescas, el Taller de teatro infantil de Fran Weber y la charla El Arte como símbolo de poder, de Sergio Muñoz.

A las 15:30, Quiz Show, por Juan Miguel Cabello, la charla La narratividad de la ficción televisiva, por Selena María Massa, Pilar Morilla Rozo y Juan Pedro Martín Villarreal; a las 17:30, Escape Room, por Julia Fossati Hughes y Marina Fernández Gárate y a las 18.00 horas la charla El papel de la mujer en el Carnaval de Cádiz, por Alejandro Rojas, Luisa Cervantes y Laura Álvarez.