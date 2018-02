La Carretera Industrial mantendrá el doble sentido de circulación en Carnaval

La Junta Local de Seguridad aprobó ayer el dispositivo de Seguridad, Tráfico y Transporte del Carnaval de Cádiz 2018 en el que participará más de un centenar de agentes de la Policía Local, el mismo número de la Nacional y unos 50 de la Guardia Civil.

En concreto, el dispositivo de la Policía Local constará de 130 agentes entre los tres turnos, los dos fines de semana incluido el Lunes de Carnaval. Desde el Ayuntamiento especifican que esos policías son los que estarán en la calle, no incluyéndose en esa cifra aquellos agentes que desarrollan su labor en la Central del 092, vigilancia de edificio y resto de policías de segunda actividad.

Se estima que el próximo domingo 11 de febrero lleguen a la ciudad 500 autobuses

En el dispositivo se contemplan tres niveles de actuación que se activarán en función de la afluencia de público. Así, el primer nivel conlleva que todos los agentes se dedican a tareas de tráfico y venta ambulante, como sucederá durante el primer fin de semana. Los 130 agentes estarán en la calle entre los tres turnos cumpliendo estas tareas. El nivel 2 se activa cuando la demanda de tráfico no es tan alta y los agentes pueden, por tanto, compatibilizar el trabajo en tareas de tráfico y venta ambulante con el de policía administrativa, es decir, ocupación de vigilancia en materia sanitaria de alimentos expuestos en barras desmontables y controles de asentamiento de vehículos. Y por último, el nivel 3 se pone en marcha cuando la demanda de tráfico es normal y los funcionarios policiales pueden compatibilizar las tareas antes indicadas con el apoyo en orden público a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía.

Desde el Consistorio aclaran que esto no significa que los días que se active el nivel 1 o 2 no realicen actuaciones de índole de orden público, ya que al estar presentes continuamente en aquellos puntos de mayor aglomeración de personas, los agentes de la Policía Local son requeridos in situ en multitud de ocasiones, para intervenir en reyertas y todo tipo de delitos, como ocurrió el año pasado en puntos de tráfico como el paso de peatones existente frente a la carpa municipal o con los agentes dedicados a la venta ambulante ilegal en las zonas de la Catedral, Canalejas, San Juan de Dios o el barrio de La Viña.

Asimismo, en la Junta Local de Seguridad se abordaron las modificaciones que van a existir este año desde el punto de vista del tráfico. En este sentido, se ha tenido en cuenta la ubicación de la nueva terminal de autobuses interurbanos en la Carretera Industrial, lo que obligará a mantener siempre ambos sentidos de circulación en dicha vía. Esto conlleva que sólo se podrá utilizar un margen para estacionamiento de autobuses discrecionales, y no se cortará el tráfico en esta vía como ocurrió en algunas franjas horarias años atrás.

También se ha tenido en cuenta en la reunión la existencia de un solo sentido de circulación en dirección salida de la ciudad en el Paseo Marítimo, en el tramo comprendido entre la plaza Asdrúbal y la calle Brasil, por lo que no será posible desviar el tráfico hacia el interior de este tramo.

Igualmente, se ha apuntado la ampliación horaria en dos horas para los comercios de hostelería desde el jueves 8 de febrero hasta el domingo 18 de febrero y también el domingo 25 de febrero.

Con respecto al plan de tráfico, y concretamente el dispositivo montado para el control de los alrededor de 500 autobuses que se estima que llegarán a la ciudad el próximo domingo, 11 de febrero, el dispositivo de Seguridad, Tráfico y Transporte del Carnaval de Cádiz 2018 ha decidido que todos los autobuses discrecionales tomarán el acceso de Cádiz Sur, para acceder a la ciudad por la avenida principal, mucho más fluida en el horario que estos vehículos llegan. Desde el Ayuntamiento aseguran que ya se ha informado a todos los conductores de este dispositivo, y además se colocará la información en los paneles de carretera de la DGT.

Los primeros 40-50 autobuses estacionarán en el margen de salida de la avenida Astilleros. Los 60 siguientes harán lo propio en Fernández Ladreda, entre la calle Barcelona y la plaza Asdrúbal. Los 50 siguientes estacionarán en el interior del patio del colegio San Felipe Neri, y el resto lo hará en los terrenos del futuro hospital, ubicado en la confluencia de la avenida Marconi y la avenida de la Ilustración, cedidos por Zona Franca, que va a adecentar el solar, encargándose el Ayuntamiento de la iluminación.

Como esta zona de aparcamiento está más lejos del centro, se reforzará con seis autobuses la línea 2 con parada muy cerca del aparcamiento. También podrán estos pasajeros utilizar como medio de transporte hasta el centro el tren que cuenta con parada en Segunda Aguada, muy cerca del aparcamiento habilitado.

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía va a complementar sus efectivos de seguridad ciudadana propios de la Comisaría Provincial de Cádiz con unidades de UPR y UIP desde el jueves 8 hasta el domingo 18. También la Subdelegación del Gobierno anuncia que debido a la alerta 4 de alerta antiterrorista se llevarán a cabo operativos específicos.

Estos van a estar en el casco urbano aunque también estarán pendientes de la zona de la carpa y se e incrementará la presencia en los lugares con más concentración para evitar la delincuencia.

Por su parte, la Guardia Civil establecerá controles de alcoholemia y drogas en los accesos y salidas de la ciudad.

Acceso cerrado.El acceso que hay a la estación de tren desde el foso del Pelícano permanecerá cerrado la noche del sábado de Carnaval, por lo que las personas que quieran acceder a ella desde extramuros tendrán que hacerlo por la puerta principal, bajando la Cuesta de las Calesas.