Carrera ciclista de Madrid a Cádiz

5 de febrero de 1898. Competición ciclista de Madrid a Cádiz.

El Veloz Sport publicó anteayer un número extraordinario dedicado exclusivamente al proyecto de un grupo de ciclistas de Madrid de acudir a Cádiz el próximo Carnaval. La Palma de Fornos se ha ofrecido a colaborar para el mayor éxito de la carrera.

Los organizadores, al objeto de facilitar la ejecución del proyecto, han dividido el recorrido en cinco etapas: Madrid-Almuradiel, de 229 kilómetros; Almuradiel-Villa del Río, de 113 kilómetros; Villa del Río-Ecija, con un recorrido de 80 kilómetros; la cuarta etapa será entre Ecija y Jerez, y la quinta y última entre Jerez y Cádiz, final de carrera.

l Condena e indulto del general Weyler. Se celebró ayer en el Tribunal Supremo de Guerra la última sesión de la causa contra el ex-capitán general de Cuba, Weyler.

El fiscal militar Zappino y el ministro togado Urgandaria, se mostraron conformes con las conclusiones del auditor Arriera, que pedía la imposición de dos meses de arresto en un castillo. Como la causa no ha sido proceso, sino expediente de faltas por unas declaraciones, no fue necesaria la autorización del Senado. El Supremo estuvo conforme con la pena, aunque no se aplicará por estar Weyler comprendido en indulto concedido con motivo de la onomástica del Rey.