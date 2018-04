Carmen Paúl, Premio Anual del Grupo Gastronómico Gaditano

El Grupo Gastronómico Gaditano ha decidido conceder el Premio Anual a la Gastronomía Gaditana correspondiente a 2017 a Carmen Paúl Freire. Tras analizar el perfil de varios candidatos, los socios han decidido otorgar este galardón a la locutora de Onda Cero por su labor divulgativa de la cocina tradicional gaditana en el programa de radio Cádiz en la onda. Desde el GGG recuerdan que programa presentado por Carmen Paúl se emite desde 2012, hace más de seis años años, los martes tras el informativo de las 13:00 horas de Onda Cero.

Paúl, que recibirá el premio este mismo mes, en la reunión en la que también se celebrará el 32 aniversario de la entidad, ha explicado que está "encantada y muy agradecida con el premio que me concede el Grupo Gastronómico Gaditano, sobre todo por el cariño que les tengo a todos ellos".

Y es que conoce a los integrantes del GGG "desde que era una niña. Recuerdo las barbacoas veraniegas en el campo que tenía Eugenio en Chiclana, los concursos que hacían, las presentaciones de libros y las comilonas familiares en las que me colaba alguna vez…"

"Llevo 15 años en Onda Cero Cádiz y desde que me nombraron responsable del magazín, siempre supe que quería tener un espacio gastronómico con ellos, por todo lo que defienden la buena cocina gaditana, por lo que saben y por lo bien que transmiten en los medios. Al principio llamaba a alguno de ellos por teléfono; alguna que otra vez, por algún caso concreto venían a a la emisora, pero un buen día se nos ocurrió hacer una tertulia gastronómica…" Desde entonces, "cada martes nos hacen pasar un rato de lo más divulgativo y entretenido en el programa Cádiz en la Onda".

Este programa es uno de los espacios más seguidos de la emisora. "Yo sólo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos, porque me dedican parte de su tiempo y me ayudan a hacer un programa de radio más atractivo, y encima me dan un premio ¡Cómo no los voy a querer!". A esto se une que son grandes entendidos en la materia pero, sobre todo "unas excelentes personas, siempre les digo que es maravilloso que lleven tantos años juntos y que sigan siendo buenos amigos". Para la locutora, todos los componentes son sus amigos y a algunos los considera como de la familia. "Pero me gustaría dejar muy claro, que este reconocimiento no es para mí, es para Onda Cero, para mi director Eduardo García del Mozo que confía en los contenidos que siempre le planteo y por supuesto de mis compañeros de trabajo, que hacen que todo sea más fácil".