Los alcaldes de Cádiz y Puerto Real denuncian el "ataque autoritario" de Montoro a Madrid

Los alcaldes de Cádiz y Puerto Real, José María González y Antonio Romero, respectivamente, han denunciado de forma conjunta la intervención por parte del Gobierno central de la cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Lo han hecho en una rueda de prensa en la que también han intervenido la concejala de Presidencia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, y la concejala de Hacienda del Consistorio de Puerto Real, Fátima Pontones.

“Denunciamos rotundamente el ataque autoritario a la soberanía municipal perpetrado por el Gobierno central, a través del reprobado ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Nos referimos a la intervención, por parte del gobierno del Partido Popular, de las cuentas de un gobierno local democráticamente elegido, como es el del Ayuntamiento de Madrid”, ha iniciado su intervención el regidor gaditano.

González considera que lo ocurrido es “un hecho de suma gravedad y sienta un precedente que debemos rechazar de pleno desde los municipios de este país”. Se trata de “un golpe antidemocrático que forma parte de una ofensiva autoritaria llevada a cabo por el Partido Popular, con absoluta premeditación, en una estrategia de recentralización absolutamente forzada”. Y esta estrategia del PP se basa, según ha expuesto, en vaciar de competencias y recursos a aquellas instituciones que no controlan, para impedirles gobernar. O dicho de otra forma, en “imponer por vía de la intervención lo que no son capaces de ganar a través de las urnas”.

El primer edil de la ciudad de Cádiz ha resaltado que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid se encuentran saneadas, “con un incremento del 74% en gasto social y otro del 102% en inversiones, y que aun así se intervengan dichas cuentas”. “Es inaudito”, ha apostillado, resaltando acto seguido que lo que ha hecho el nuevo municipalismo es “utilizar el ahorro por no robar para destinarlo a inversión pública. Eso, parece ser, que para el PP no es tolerable”. Y asimismo, ha asegurado que el Partido Popular está haciendo “gala del miedo. Tiene miedo porque hemos demostrado que somos capaces de gobernar mejor, y no consiente que hayamos sustituido el autobombo, las obras faraónicas y el derroche por políticas sociales al servicio de nuestras vecinas y vecinos”.

Además, ha anunciado que tanto el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz como el de Puerto Real llevarán al próximo Pleno ordinario una moción en defensa de la autonomía de los ayuntamientos.

“La deuda de este país asciende a un billón de euros, y de esa cuantía los ayuntamientos son responsables en este año del 2,96%, en el año 2015 eran responsables del 3,6%. El resto es responsabilidad del Estado, el resto es el rescate a los bancos”. “Es el Gobierno central el que genera la deuda que se está intentando pagar a costa de los ayuntamientos, a costa de limitar las inversiones en los ayuntamientos. Y no contentos con esa interpretación de la norma que hace el señor Montoro y que, de alguna manera, secuestra la autonomía municipal de los consistorios, ahora, después de presentar el tercer Plan de Ajuste el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento que tiene las cuentas absolutamente saneadas y con un superávit impresionante, resulta que como han incumplido la regla de gasto en 238 millones de euros –recordando que de esa cuantía, e 70 millones iban exclusivamente destinados a convertir en alquiler social un parque de vivienda que, de no haber intervenido, habría terminado depositándose en fondos buitres, y el resto iba destinado a inversiones sociales-, el señor Montoro obliga al Ayuntamiento madrileño a presentarle las cuentas semanalmente. Esto es un ataque flagrante a la autonomía municipal, y a esto nos oponemos rotundamente”, ha finalizado.

Por su parte, el alcalde de Puerto Real ha lamentado que el PP le haya tomado el gusto a “la intervención directa y por las bravas de la autonomía”. En su opinión, la supervisión impuesta al Ayuntamiento de Madrid “violenta el principio de autonomía municipal” e impide que el gobierno de Ahora Madrid pueda desarrollar el proyecto para el que fue elegido por la ciudadanía y realizar su trabajo con normalidad. “Y esto ocurre –ha acentuado- en un Ayuntamiento que ha reducido la deuda más de un 40% y disfruta de un superávit de más de mil millones”. “Si ésta es la forma de actuar contra un Ayuntamiento que disfruta de esa salud en sus cuentas, nos preguntamos hasta dónde llegará en consistorios como los nuestros, que hemos heredados ahogados y en los que nos dejamos la piel para sacar a frote al mismo tiempo que ejecutamos políticas para nuestra gente”.

Es por ello que Romero exige explicaciones al Gobierno Popular y al reprobado ministro Montoso. “Que expliquen por qué se niegan a que mejoremos nuestras ciudades; por qué nos limitan de forma tan torticera nuestro margen para gestionar; por qué no permiten, en definitiva, que hagamos política”.

A todo ello, la concejala Fernández ha criticado al Gobierno del Partido Popular por “vivir en los juzgados”, bien para denunciar el proceso de municipalización o por cualquier otro motivo, como la colocación de la bandera republicana dentro de unas jornadas de Memoria Histórica. Y mientras tanto, “en Cádiz necesitamos que acometa una actuación integral en las murallas, la conexión ferroviaria de La Cabezuela, la Comisaría de la Policía Nacional o que actúe en el solar de la Subdelegación”.

Además, la edil ha mantenido que el Gobierno central ha aplicado el artículo 155 contra el Ayuntamiento de Madrid, considerándolo “una variante del 135 que ya nos aplica a los ayuntamientos”. “La infrafinanciación de los ayuntamientos trae como consecuencia el estrangulamiento de los recursos, que nos impide llevar a cabo mejores políticas. Esta instrumentalización partidista de las instituciones ya la hemos sufrido municipios como Cádiz o Zaragoza, donde nos han denunciado simplemente por llevar a cabo aquello que llevábamos en nuestros programas políticos, como son los procesos de municipalización”. La concejala rechaza todo esto de forma tajante, así como permanecer en silencio mientras “se ataca de forma arbitraria a los ayuntamientos del cambio y a la red de municipios contra la deuda y los recortes”.

Fernández ha incidido en la intención de estos consistorios de invertir en gasto social, y en recuperar derechos y servicios para la ciudadanía. “Queremos gobernar para nuestras vecinas y vecinos en lugar de robar y regalar dinero a bancos y manos privadas. Eso también es reclamar soberanía popular y derecho a decidir, pero ya se sabe… Rajoy y Montoro no lo permiten. Ellos quieren decidir de forma autoritaria sobre nosotros”.

Por último, ha señalado como curiosidad que durante los 20 años de “endeudamiento despiadado” del PP en el Ayuntamiento gaditano, “nunca el Gobierno central, de su mismo partido, denunciara o interviniera el derroche y el agujero que se estaba realizando en las arcas municipales”. Y ahora, en cambio, que los ayuntamientos del cambio “gestionamos de forma responsable y devolvemos servicios a la ciudadanía, nos encontramos siempre obstáculos, zancadillas y ya, por último, lo que nos parece más alarmante de todo: la aplicación de un 155 contra la soberanía municipal”, ha lamentado.

A su vez, Fátima Pontones ha expresado su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid, recordando que el Ayuntamiento de Puerto Real lleva años intervenido, con un Plan de ajuste “asfixiante” y “sometidos a un chantaje continuo bajo la amenaza de retención de la PIE”. Un impuesto, ha añadido, de los ciudadanos y ciudadanas y que el ministro Montoro “se apropia para ganar con chantajes lo que no pudo ganar en las urnas de nuestro municipio, donde el PP ni siquiera tiene representación”, ha recordado.

La concejala ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a los ayuntamientos del cambio a desobedecer los chantajes de Montoro y el artículo 135, “una modificación de la Constitución que pactaron PP y PSOE sin consulta alguna, que prioriza el pago de la deuda antes que cualquier servicio básico y que fue una declaración unilateral de guerra a la soberanía de todos los municipios”.