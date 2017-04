CCOO califica de "exitosa" la huelga de profesores interinos de conservatorios

Sebastián Alcón, secretario general del Sindicato Provincial de Educación de CCOO, garantizó ayer la continuidad de la huelga de profesores interinos de conservatorio iniciada el martes pasado, refrendada por los "exitosos" resultados obtenidos, según el dirigente sindical "muy al contrario de los ofrecidos por la Consejería de Educación, que cifra la incidencia en un 1,4 por ciento, lo que es una falsedad absoluta y manipulación de los datos porque hace los cálculos sobre el total de profesores, sean o no de conservatorio y sin distinguir entre interinos y fijos". Alcón precisó que de los interinos afectados en Andalucía ha secundado la huelga un 70 por ciento. En la provincia han ido a la huelga 27 de los 62, un 40 por ciento. Y en la capital, en la Casa de las Artes, dos de los seis docentes

Alcón recordó la causa de la huelga. Se han convocado este año oposiciones a profesor de conservatorio sólo en Andalucía y Baleares, aunque en esta comunidad se exige tener la titulación de catalán. "Eso va a suponer que todo el profesorado de España que se ha estado preparando las oposiciones se presente en Andalucía, cosa que no nos parece mal si fuera por voluntad propia y no por obligación al no haber otra posibilidad", explicó. A juicio de CCOO esta situación provocará el incremento "desorbitado" del número de aspirantes, "poniéndolo más difícil a los opositores andaluces". "Y vendrán muchos profesores de fuera que cuando consigan la plaza van a estar deseando por volverse a su tierra, con lo cual en el primer concurso de traslados se van a ir y dentro de dos años tendremos las plantillas otro buen porcentaje de interinos y de inestabilidad, lo que va en contra de la calidad de la enseñanza", apuntó Alcón en rueda de prensa. Además, según el sindicato, "los profesores interinos, que en Andalucía son el 70 por ciento, pueden irse al paro después de muchos años de trabajo. Con el añadido de que estas oposiciones no se convocan cada dos años, como otras. Aquí no se convocan desde 2010".

CCOO, a través de su Sindicato de Enseñanza, pidió a la Consejería "que se modifique la orden y se posponga hasta 2018, cuando habrá oposiciones en todas las comunidades autónomas. La legislación permite aplazarlas". Concluyó que si bien todas las comunidades iban a convocarlas este año, han ido renunciando "por las presiones del Gobierno central, que lo ha utilizado como arma para forzar a que se aprobaran los presupuestos generales del Estado. Andalucía las mantiene porque piensa sacar rédito político de este asunto, colgándose la Junta la medalla de ser los que más apuestan por el empleo público y los que más ofertas hacen".