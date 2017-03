El suplente del suplente

La repercusión que tuvo a finales del pasado año la dimisión de Manuel González Bauza llegó hasta un rincón no muy trascendente a ojos de la política municipal: las cofradías. Su marcha como concejal reactivó las alarmas de los cofrades, que habían encontrado en él a un buen interlocutor que supo reconducir la situación cuando la concejal de Cultura, Eva Tubío, anunció recortes en la colaboración del Ayuntamiento con la Semana Santa y las hermandades. Fue precisamente en la sede del Consejo, en una reunión convocada para analizar de esos recortes anunciados, cuando González Bauza tomó la palabra y comprometió al Ayuntamiento en los mismos términos que había establecido en su tiempo el PP de Teófila Martínez.

Desde ese día, González Bauza fue el interlocutor de Podemos con las cofradías. Y las relaciones fueron siempre bastante fluidas -como por cierto también lo son con otros concejales del gobierno como David Navarro o el propio alcalde-.

Se marchó González Bauza y el asunto de las cofradías quedó en el aire. No se debe olvidar que oficialmente es a la delegación de Cultura a la que compete tratar con las hermandades y organizar con ellas la Semana Santa. Por tanto, es de esperar que sea su responsable la que acuda a los actos cofrades institucionales. Pero hasta ahora no ha sido así. Tubío amenazó en su primerísima toma de contacto que no acudiría a nada; y hasta ahora ha cumplido su palabra al pie de la letra. Ni cartel, ni pregonero, ni Toma de Horas.

Y en esta situación, ya han sido González Bauza, Adrián Martínez de Pinillos, David Navarro o el propio José María González quienes han acudido en alguna ocasión a los actos institucionales de las cofradías. Ayer le tocó el turno a Álvaro de la Fuente -qué apellido más cofrade-, el concejal que sustituyó a González Bauza (que era quien sustituía a Tubío en las cuestiones cofrades). En el plano positivo, gustó su intervención ayer valorando la Semana Santa como "una de las señas de identidad palpables de la ciudad" con un importante "legado patrimonial del que nos podemos sentir orgullosos" y que supone "un motor económico para la ciudad". Per en el lado negativo, ayer acudió al Cabildo de Toma de Horas el suplente del suplente.