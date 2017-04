La balanza de las tres

A FAVOR:· El horario viene fijado en el Reglamento interno de la cofradía, aprobado por el Obispado· La tradición enraizada en la hermandad de salir a esa hora· No perjudica a terceros ni en la salida, ni en carrera oficial· No es 'culpable' de la marcha de Sanidad y Medinaceli· No hay conflictos horarios con las otras cofradías de la jornada· El cabildo de hermanos votó contra el cambio horario en 2015 y respalda ahora a la juntaEN CONTRA:· El pleno de hermanos mayores aprobó en septiembre evitar los cortes en este año 2017· El Consejo tiene fijada en sus reglas la potestad de establecer los horarios en carrera oficial· El ejemplo de Las Penas, también en contra de su horario· El 'bien común' y el sacrificio que hacen otras cofradías· El respaldo recibido por los organismos diocesanos· Esos cortes no favorecen a la venta de sillas en carrera oficial