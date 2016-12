El Ayuntamiento no volverá a organizar el concurso de las ninfas

Las ninfas ya no volverán a estar presentes en el Carnaval de Cádiz. No, al menos, en la forma en que hasta ahora se han hecho presentes. El Pleno del Ayuntamiento acaba de decidir esta tarde no volver a organizar el concurso que elige a las ninfas y a la diosa del Carnaval gaditano, al entender que es una figura que ha quedado "obsoleta" y que no actualiza el papel de la mujer en la sociedad actual.

La decisión se ha tomado tras la propuesta presentada hace unos días por el colectivo 'Por un Carnaval Igualitario' en el que se pedía la eliminación de esta figura femenina en su concepción actual. Y tras el debate plenario, la Corporación ha decidido no aprobar la propuesta íntegra de este colectivo, que incluía dar mayor contenido en detrimento de las ninfas a la figura de la Bruja Piti; y apoyar en su lugar la moción presentada por el PSOE, que plantea que el Ayuntamiento deje de organizar ese concurso y que en el seno de la Junta de Fiestas se fomente la integración y la participación de la mujer en el Carnaval.