Aprendiendo el oficio

Vaya mala noticia ha recibido la cofradía a pocos días de iniciar la Cuaresma. Su planteamiento de regresar a Santa Cruz por Valverde, José del Toro, Columela y San Francisco no podrá llevarse a la práctica. El Ayuntamiento ya ha trasladado al Consejo que no puede atender la petición de la hermandad -que requería, dicen, la retirada de todas las farolas de José del Toro (entre Valverde y Columela) y de Columela (entre José del Toro y San Francisco) además de algunos letreros de comercios-. Esta negativa municipal complica en exceso a la hermandad de la Madrugada, porque parece ser que la opción Valverde, Beato Diego es físicamente imposible para su paso de misterio. Así las cosas, en los próximos días se reunirá la junta de gobierno para buscar una solución, que por ahora se antoja complicada: o bien pudiera transitar por Valverde, San Pedro y Sagasta para buscar San Francisco; o plantea un regreso similar al que inicialmente anunció Las Aguas (por Barrié, Libertad entera, Desamparados, Puerto Chico y Campo del Sur); o se verá obligada a seguir por Novena y Ancha entera hasta San José. En este último caso, se estima que el horario se ampliaría en torno a un par de horas, lo que llevaría a la hermandad a recogerse a la hora de siempre (las diez de la mañana) pero habiendo salido a las doce y veinte de la noche.

Sin duda, esta noticia es la puntilla para una Madrugada que verdaderamente está teniendo mala suerte en la ciudad. Ya no sólo por la dificultad de distribuir unos horarios con sólo dos hermandades y con unas pretensiones de unas y otras difíciles de encajar, teniendo además que encajarlo también con el Jueves Santo; sino porque se ha situado ya como la jornada más afectada por el cambio de la carrera oficial. Ojo porque el Perdón podría irse a las diez horas de procesión (con lo que eso supone para el cortejo, para los cargadores y también en el apartado económico para las bandas), y Descendimiento ya ha asumido al menos una hora más de recorrido derivado también de las dificultades físicas de su paso (que no pasa por Barrié y se ve obligado a seguir por Ancha hasta San José). "Entenderás que no pueda hablar bien del cambio", manifestaba un responsable de la Madrugada. Y tiene toda la razón.

Otra mala noticia para la nueva carrera oficial. Todo hace indicar que definitivamente en la plaza de San Juan de Dios no se instalarán palcos, como el Consejo quería en un principio. La ¡falta de vallas! para habilitar esas divisiones de sillas con las que se crearían los palcos (en grupos de nueve) sería el motivo de renunciar a esta posibilidad, que se vislumbraba como muy beneficiosa para los intereses de las hermandades (por aquello de los abonos). Sumen esto a la noticia ya avanzada aquí de que el pasillo entre los palcos de la plaza de la Catedral no se estrechará, que en la plaza de Candelaria tampoco habrá vallas, el problema del Perdón y su recorrido... Puntos bastante negativos si se busca convencer de que el cambio es para mejorar lo que ha habido hasta ahora. Y no queremos ser pesimistas...

Definitivamente, la banda gaditana está de moda. Anoche estuvo en Ávila -que se dice pronto- en un concierto conjunto con la banda local del Amarrado (que por aquí cerca se le conoce un año tras el Prendimiento de Jerez), en el que además presentó su nuevo disco. Destacaron en el acto que es la única banda de cornetas de fuera de la provincia de Sevilla que toca en la Semana Santa hispalense (tras la Sed de Nervión). Una suerte para la ciudad, y una suerte para los cofrades contar con sus marchas el Lunes (en La Palma), Martes (en Columna) y Jueves Santo (en Afligidos).

Lanza la idea un lector: al igual que en otras localidades la empresa de electricidad Endesa colabora activamente en la iluminación de templos, las hermandades de Cádiz que dispongan de capillas propias, o el Obispado en su defecto, podrían barajar la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo con la Fundación Eléctrica de Cádiz para que vaya mejorando la iluminación de las iglesias gaditanas, favoreciendo la correcta instalación de luces y el ahorro en el consumo. Ciertamente, la iluminación es una asignatura pendiente en muchos de los templos de la ciudad. "Y en buena parte de la carrera oficial", apunta otro lector. También.