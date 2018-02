Adiós al supermercado más gaditano

Hace décadas que dos malagueños llegaran a Cádiz desde la serranía de Ronda, desde un pequeño pueblo llamado Yunquera, para cambiar sus destinos en un campo que seguía repeliendo a jóvenes con su dureza. Esos dos chicos de once años que huían de los amaneceres de labranza acabaron con un nombre propio en Cádiz. Ellos son Pedro Mora y Juan Macías, fundadores de SuperCerka, que desde el descanso de su jubilación ven cómo estos días su legado pasa a manos de Cash Lepe.

La actual gerente de SuperCerka, Isabel Mora, hija de Pedro, atendió a este diario para repasar lo que ha sido la historia de este supermercado y los duros comienzos de sus fundadores. "Sus padres los mandaron a la ciudad de Cádiz, donde veían posibilidades de que ellos pudieran realizar otro tipo de trabajos. Con once años, tan pequeños, se vinieron solos cada uno por su lado y sólo se veían los fines de semana", cuenta Mora.

Las primeras andanzas de ambos están relacionadas con el mundo de los ultramarinos, despachando vinos, ahorrando con muy poco y durmiendo noches en la trastienda de los almacenes. Eran aprendices de chicuco hasta que se hartaron y decidieron seguir su propio camino. Cada uno por su lado abrió su propio almacén, que son el verdadero origen de lo que después sería el supermercado más genuino de Cádiz.

Corría el año 1985 cuando les surgió la opción de hacerse con un local, el de San Francisco, 5, que era demasiado caro como para ser afrontado por uno solo. Entonces, ahí nació el pacto de estos dos emprendedores para fundar SuperCerka. Aquello fue un hito en la ciudad, pues se trataba del primer supermercado moderno.

"En noviembre del 85 lo inauguraron y todos recuerdan las colas que se formaron, era el primer supermercado de la ciudad. Ahí fue cuando empezó el auge y fueron abriendo otros supermercados y en poco tiempo tenían cuatro locales", expresa la hija de uno de los creadores de SuperCerka. "Ellos mismos iban con el camión, compraban, repartían, hacían las cuentas. Lo hacían todo. Entonces se dieron cuenta de que esto no era posible y alquilaron una nave en la Zona Franca. Entonces lo empezaron a distribuir todo desde aquí", comenta la gerente.

Ahora en el momento de decir adiós, Isabel Mora rememora los tiempos felices y los hasta 120 empleados que han llegado a formar parte de esta empresa. Por cierto, con todos los empleados de Cádiz.

Otra de las claves del adiós de SuperCerka, admite Isabel Mora, es la amistad que uno a los fundadores con los dueños de Cash Lepe. Y lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y ciudadanos. No habrá despidos y la calidad quedará intacta. "Era el momento de vender, hemos tenido diferentes ofertas pero no lo hemos querido hacer hasta que no hemos visto que nuestros supermercados quedaban en unas manos semejantes a las nuestras", confiesa Isabel Mora. El 25 de febrero, supermercados El Jamón recoge el testigo.