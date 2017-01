2017, año de hitos y de obras pendientes

El comienzo de las obras en la avenida Pery Junquera marcará hoy el retorno a la normalidad tras el paréntesis navideño. Los trabajos se suman a otras actuaciones que se han puesto en marcha en la recta final de 2016, conmo la remodelación de los accesos de la playa de Camposoto o la reurbanización de la calle Batalla del Ebro, en la barriada de La Casería.

No es casualidad. La agenda del nuevo año, además del aniversario de Camarón, de la puesta en marcha del tren-tranvía y de la nueva plica de la basura, estará necesariamente condicionada por las obras, por todas aquellas inversiones municipales planteadas y proyectadas por el equipo de gobierno desde principios del mandato -más allá de la rehabilitación del Ayuntamiento, que es el gran hito- que se acumulan en la mesa de contratación o que se demoran en los trámites administrativos previos (redacción de proyecto, autorizaciones, modificados...). De la capacidad del ejecutivo para conseguir su puesta en marcha a lo largo de los próximos meses, al tiempo que da forma a los proyectos de la estrategia EDUSI y a los diez millones que llegarán de Europa para regenerar toda la franja este de la ciudad, dependerá en gran medida el éxito del mandato, que ahora -a mediados de 2017- alcanzará ya su ecuador.

Por eso, para el equipo de gobierno resulta clave seguir con la racha y continuar llevando a la práctica todos esos proyectos que desde hace tiempo planea para transformar la ciudad. No solo se trata de tener iniciativa -es algo que no se discute al equipo de gobierno- sino también de conseguir que todas esas actuaciones tomen forma. Es cierto que los procesos administrativos a los que se ven abocados estos proyectos son a veces tortuosos y requieren de meses de trámites previos. Y la escasez de recursos humanos del Ayuntamiento tampoco ayuda. Pero superar esas adversidades -sobre todo en el caso de La Isla, donde la gestión en materia económica en teoría no presenta grandes problemas- se ha convertido hoy en una de las claves de la buena gestión.

Por ejemplo, las obras de la avenida Pery Junquera que darán comienzo hoy se plantearon a finales de 2015 con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio de 2014. De hecho, en ese paquete de inversiones figuraban otras actuaciones que -transcurrido más de un año- siguen pendientes. Entre ellas, la ampliación del centro cívico de La Ardila para dar cabida a un nuevo centro de día de mayores o la remodelación de la plaza de la Sagrada Familia, en la barriada Bazán, una vez trasladada la sede vecinal.

Ambos proyectos -afirma la alcaldesa, Patricia Cavada- saldrán a licitación a principios de este año. En el primer caso, el del centro cívico, el proyecto se ha visto condicionado por una serie de cautelas arqueológicas que han tenido que tratarse con Cultura. En el segundo, el proyecto inicial se ha modificado para mejorarlo, lo que necesariamente ha requerido de más tiempo.

La misma suerte ha corrido la primera fase de la remodelación del Mercado Central, que incluye una cuestión tan llamativa como es el traslado de los puestos de la pescadería. El proyecto también está siendo objeto de modificaciones a partir de las sugerencias de carácter técnico que se han realizado en su tramitación.

En la misma situación se encuentran buena parte de las inversiones recogidas en los presupuestos de 2016, que entraron en vigor en el pasado mes de julio: la remodelación del edificio de los antiguos Juzgados para adecuar la nueva escuela de adultos, el campus del empleo que se adecuará con la Junta de Andalucía en el Parque de la Historia y el Mar, la controvertida remodelación de la plaza del Rey que implicará la retirada de la estatua de Varela y la electrificación del polígono industrial de Fadricas II, que es un proyecto que aguarda desde 2015.

La lista de obras planteadas por el gobierno municipal y dotadas incluso de presupuesto continúa con otro paquete de inversiones que se ejecutará con cargo al nuevo remanente de Tesorería, el correspondiente al año 2015. Serán en total 2,7 millones de euros que el gobierno municipal empleará en la terminación del pabellón de la barriada Andalucía, en la construcción de un nuevo equipamiento deportivo en el muelle de Gallineras, la remodelación de la avenida Constitución, en la adquisición de nuevo mobiliario urbano para el centro y en la mejora de distintas instalaciones deportivas y culturales del Ayuntamiento (incluido el Teatro).

Son solo las principales actuaciones que el equipo de gobierno tiene pendientes de poner en práctica. A ellas se suman además las inversiones de los presupuestos de 2017 que han sido votadas por la ciudadanía en una campaña participativa que se ha desarrollado en los últimos meses y que incluyen la remodelación integral del área industrial de Fadricas, la continuación de las obras en la avenida Pery Junquera, la adecuación de la llamada Ciudad de los Niños -un gran área de ocio infantil- en el parque del Barrero y la construcción de una nueva sala de estudios para jóvenes.

Todas estas obras y proyectos, además, tendrán necesariamente que compaginarse con la estrategia EDUSI, a la que habrá que empezar a dar forma en 2017. Así que no será por proyectos. El gran reto de este nuevo año -en lo que toca a la gestión municipal- será indiscutiblemente conseguir llevar a la práctica todas estas actuaciones.