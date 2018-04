En tiempos de incertidumbre, nada mejor como hacer valer lo que uno conoce, de aquello que está seguro. Es lo que le ocurre en estos tiempos a las empresas del sector naval de la provincia de Cádiz, aquellas que en su día vivían casi en exclusiva de la faena que la empresa matriz, los astilleros (desde Aesa a Navantia) les transmitía. Hoy eso ya no es así. O al menos estas pymes no quieren que sea así. Por supuesto que para ellos es vital que los astilleros estén donde están y, sobre todo, que crezcan en todas direcciones. Pero rechazan el papel endémico de esperar a que el dique reparta migajas. No en vano, con la construcción de los petroleros en el astillero de Puerto Real, cada día han entrado en la factoría más de 3.000 personas procedentes de estas contratas. Hoy, reivindican su papel de ser el verdadero motor del sector naval, la industria motora no es Navantia. Son ellos.

Y lo acaban de comprobar nada menos que en Singapur. "Para que nos conozcan, tenemos que hablar del Estrecho de Gibraltar". Quien dice esto forma parte de un grupo unido que defiende sus propios intereses, pero también los de Cádiz. Ese grupo está formado por nueve empresas (de momento) de ese sector naval gaditano que, por segundo año consecutivo, han viajado a Singapur para participar en una de las mayores ferias del sector a nivel mundial (sólo por detrás de Hamburgo). Más que empresarios, ya son amigos. Y ahí está su fortaleza. Lo que empezó como una aventura para ampliar fronteras y captar clientes más allá de Cádiz, de la mano de la Cámara de Comercio gaditana, se ha convertido en una auténtica sinergia. Ya funcionan como uno solo. En ese grupo está Verlicoa, Remesa, Tincasur, Cadiship, Macpherson y, junto con ellos, la Asociación de la Industria Auxiliar Naval. Tras su regreso de Singapur, la conclusión es clara: "El que no está, no existe", dice Antonio Trigo, representante de Tincasur. Todos confirman. Este periódico escucha sus reflexiones.

Gracias a las empresas de Cádiz, el ICEX detectó que tiene sentido estar en ese mercado"

Uno de los más contundentes es Emilio Medina, gerente de Cadiship y presidente de la Asociación de Agencias Marítimas de la Provincia de Cádiz. Lleva muchos años viajando. Estuvo en los orígenes de lo que hoy se conocen como misiones comerciales. Hoy tiene claro que "en Cádiz estamos limitados. El 92% de mi negocio está en el extranjero, pero generamos el ingreso de divisas y damos trabajo a empresas locales que es lo que buscamos siempre, ampliar nuestro campo para traer cuantos más barcos mejor. Eso se hace estando presente, que la gente te conozca, el contacto directo".

la "gangrena" Navantia

Medina entra de lleno en la comparación entre empresas auxiliares y empresa matriz. Sus palabras no dejan dudas: "Hay que privatizar Navantia, aunque eso me pueda crear enemigos. Este es un problema sindical. Navantia es una pequeña gangrena porque las empresas auxiliares son capaces de hacer las reparaciones a flote y uno de los principales escollos es Navantia. Delante mía dijo un griego que se excluye a España para reparaciones y proyectos, y hay testigos, porque somos poco competitivos, no cumplimos con las fechas de entrega y eso es un problema. Las empresas auxiliares están demostrando que son capaces de hacer las reparaciones necesarias que Navantia no quiere, ojo, ellos que sigan con su negocio. Al final, se lo lleva Gibraltar".

Diego Chaves compagina su responsabilidad al frente de Verlicoa (se dedica a limpieza de tanques, chimeneas y otros elementos de barcos) con la presidencia de la Asociación de Industria Auxiliar Naval de Cádiz. Desde esa doble óptica, asegura que algo que les hace fuerte más allá de Cádiz es que ninguno de los integrantes de este grupo se hace la competencia. Al contrario, cada uno se convierte en agente comercial del otro. Si surge un cliente que requiere de un consignatario, está; y ese consignatario le habla de quien puede pintarle el barco; y éste a su vez de quien puede solucionar temas de estructura, o de tubería o de reparación submarina.

No hay tarta para todos

Eso, además, soluciona otro de los problemas de este sector: el techo de cristal que tiene Cádiz. Lo explica Diego Chaves. "Llega un momento en el que quizás no hay tarta para todos y teníamos que buscar la alternativa de salir fuera. Gracias al esfuerzo de la Cámara y en los últimos años el IEDT de la Diputación, este grupo de empresarios cogió las riendas de la industria auxiliar de Cádiz, que estaba un poco fagocitada por Femca, tenía poca actividad y nos sentamos para ver qué mercados potenciales hay para tener presencia y buscar nuevos clientes que nos dieran al menos esa oportunidad".

Hay que tener en cuenta que, hoy día, Singapur está considerado como el mayor centro del mundo de centrales de compra de todas las grandes empresas. Allí está toda Asia y todo el Pacífico y, sólo por detrás de la de Hamburgo, es la mayor feria del sector naval. Han hecho nuevos contactos, nuevos clientes pero, sobre todo, han demostrado su potencia. Lo explica el responsable del Área de Internacionalización de la Cámara de Comercio, Manuel Álvarez, que se ha convertido en un guía, un amigo y una referencia para todas cuantas empresas salen de Cádiz en misiones comerciales, de cualquier sector.

el factor cádiz

Detalla Álvarez que, para esa misión en Singapur, las empresas gaditanas tuvieron su propio stand bajo la bandera de España, concretamente del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Pero, de las 12 empresas que confirmaron su presencia llegadas de todo el país, nueve eran las gaditanas. Tal vez por eso (critican tanto Álvarez como Chaves), lo que en un principio iba a ser un 75% de todo la superficie del stand se redujo a un 50%. "Para nosotros es un orgullo que el ICEX haya decidido montar un pabellón España en la feria de Singapur porque gracias a las empresas gaditanas ha detectado que es un mercado en el que tiene sentido que esté la industria naval. Si no hubiéramos ido, probablemente no habría habido pabellón".

Salvador Durán representa a Reparaciones Marítimas Españolas SA, Remesa, con sede en el muelle de Isla Verde, en Algeciras. Esta empresa tiene actualmente el 37% de su facturación en manos de clientes asiáticos. Tenían que estar allí. "No es lo mismo el teléfono o el email que el cara a cara. En una feria no se hace un cliente en un momento, es una forma de ubicarte, de que te pongan cara y que en un corto o medio plazo empiecen a llegar ofertas". Incluso, como añade Antonio Trigo, de Tincasur, "me llamó mucho la atención que había empresas que se dedicaban a abrirte una sede allí".

"no somos nada"

José Luis Macpherson da su apellido a una reconocida empresa dedicada a reparaciones subacuáticas. También forma parte de este grupo. Admite que, en su negocio, necesitan contar con una cartera amplia de posibles clientes, "porque tenemos un 10-15% de empresas que ya no vuelven a trabajar con nosotros porque no lo necesitan". Recuerda que, al llegar a Singapur, se es consciente de la pequeñez de Cádiz. No ya sólo porque allí apenas se sepa ubicar a la provincia en el mapa, sino porque "lo que se reconoce es el Estrecho", por donde pasan 110.000 barcos al año. "Nos miramos mucho el ombligo", dice Macpherson. "Aquí nos creemos que somos superiores, llegas a Singapur y ves que hay 800 barcos que entran diariamente, 400 barcos atracados al mismo tiempo, fondeados. Ves la Bahía de Algeciras y te impresionas y cuando llegas a Singapur te das cuenta de que no somos nada".