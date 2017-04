Más de 60 señales de tráfico tendrán que reponerse por el fuerte levante

Recuperar la normalidad tras un temporal de levante que ha hecho historia y que ha superado los cien kilómetros por hora durante dos días completos causando decenas de incidencias no está siendo nada fácil. De hecho, hasta media mañana de ayer no consiguió reabrirse al público el Parque del Barrero, que el Ayuntamiento mantuvo cerrado durante todo el fin de semana como medida de precaución -a pesar que el viento ya había amainado- al no poder garantizar la seguridad de los usuarios.

Los efectos causados por el temporal en este parque desaconsejaban su apertura hasta que no se hubiesen retirado las numerosas ramas caídas en este espacio, según se explicó desde el area municipal de Desarrollo Sostenible. El Barrero, puntualizaron, ha sido además una de las zonas verdes que más se ha visto afectada por el fuerte viento de levante que azotó a la ciudad entre el jueves y el viernes pasado. Sus consecuencias fueron devastoras y se llevaron por delante dos palmeras y un árbol completo que se partieron por la mitad cayendo al suelo. De ahí que fuera necesaria una intervención de mayor envergadura por parte de los operarios de jardines para retirar el arbolado dañado por el viento y restablecer la normalidad en el recinto, lo que no pudo hacerse -según el Ayuntamiento- hasta ayer por la mañana.

De hecho, en la jornada del sábado -en la que la ciudad había dejado ya atrás la alerta naranja y el viento había descendido notablemente- el resto de parques de la ciudad se mantuvieron también cerrados hasta que se intervino para retirar las ramas caídas por el viento y asegurarse de que estaba en condiciones de abrirse al público. A excepción del Barrero, que como se ha apuntado requería de una intervención de mayor calado dado su estado, los parques fueron abriendo progresivamente a lo largo de esta jornada a medida que se iba comprobando su estado.

Aunque el mayor número de incidencias provocadas por el viento de levante corresponde en realidad a las señales de tráfico que se han visto dañadas. No es la primera vez que en La Isla se han registrado rachas tan intensas como las de finales de la semana pasada, pero resulta difícil contabilizar un temporal que haya desencadenado similar número de incidentes. Las señales de tráfico afectadas -dobladas, arrancadas de cuajo o, incluso, retiradas por seguridad antes de que cayeran al suelo- superan de largo las 60, como confirmó ayer la Policía Local, que ha remitido al área de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano el correspondiente informe para que se proceda a su reparación a la mayor brevedad posible. Muchas de ellas permanecen todavía dobladas o tiradas en la calzada. Además de la señales de tráfico, el viento ha derribado también numerosas indicaciones.

El responsable de esta delegación, el concejal Antonio Rojas, aseguraba ayer que se había dado prioridad a este tema ya que se trata de una cuestión vital en materia de seguridad. Especialmente, en lo que se refiere a la restitución de las señales de stop, ya que su ausencia puede provocar algún accidente.

De su reparación, aclaró, se está encargando personal de Vías y Obras y de Señalización y se está llevando a cabo con recursos propios. Ya se ha conseguido recolocar una parte de estas señales de tráfico, si bien todavía queda faena para los próximos días. Al menos hasta el jueves, calcula de entrada el Ayuntamiento.