"La recogida selectiva de residuos no supone ningún coste para los ciudadanos"

El PSOE respondió ayer a las "afirmaciones engañosas" de IU sobre la adjudicación del servicio de recogida selectiva de residuos de la localidad.

La concejala de Medio Ambiente, Rocío Sumariva, aseguró que "no es una prestación municipal, por lo que no puede ser privatizada, y no supone coste alguno para los ciudadanos de Sanlúcar". "Es más, la empresa encargada de la recogida, además de instalar contenedores, hacerse cargo del mantenimiento y de la retirada de los residuos, debe invertir en campañas de concienciación y de información en materia medioambiental", afirmó.

Sumariva explicó que "la empresa Althenia gestionará este servicio en UTE durante los próximos cuatro años". La adjudicación incluye "la recolección de cartón, envases, ropa usada y aceites domésticos, y se desarrolla en colaboración con Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación de envases". La delegada destacó, entre otras novedades, que "se implantará el sistema de recogida de envases con carga lateral, lo que supondrá una mejora significativa, dado que se sustituirán los contenedores de carga trasera con capacidad de 1.000 litros por otros nuevos de alto rendimiento de hasta 3.200 litros". "El cambio de modelo evitará que los contenedores rebosen por exceso de residuos", dijo.

En los "próximos días" se instalarán 235 contenedores de carga lateral, 165 de cartón, 50 de ropa usada y 50 de aceite, además del reparto de 3.000 papeleras de cartón a "los comercios del centro y entidades públicas".