El pleno rechaza la subida salarial de la concejala de Asuntos Sociales

Según explicó la edil María Merello, el bono social no tiene en cuenta la situación de todas las familias vulnerables, en especial las monoparentales con menores a cargo o personas en situación de soledad, ni otros métodos de calefacción en los hogares y energía para cocinar con combustibles que no sean la electricidad (gas, fuel o, pellets).

En la moción que se llevaba a pleno se recogía que la edil Encarna Marín asumía áreas de mucha "responsabilidad y de penosidad" como Asuntos Sociales. "No entendemos eso. Para nosotros penosidad es trabajar en una mina, alquitranando carreteras a cuarenta grados o limpiando mierda de una alcantarilla, pero no siendo concejala de un Ayuntamiento", finalizó la socialista, añadiendo que votarían en contra de la subida.

Izquierda Unida y el PA critican la "escasa" gestión municipal

La falta de puntos a tratar en el primer pleno del año provocó críticas en la oposición. A la asamblea local de Izquierda Unida dice no servirle el argumento de las vacaciones, puesto que entienden que "las fiestas navideñas no pueden afectar al desempeño municipal, porque el Ayuntamiento no entiende de festivos". En un comunicado de prensa, el grupo de izquierdas dijo que "la ciudadanía de Puerto Real no se merece un escaso bagaje de gestión" y que "el trabajo de un mes no se puede despachar en un pleno de media hora".